LEFKOŞA’DA 6 AY ÖNCE MEYDANA GELEN HIRSIZLIĞIN FAİLİ YAKALANDI

Polisten yapılan açıklamada, “19.08.2020 tarihinde, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Kandaz Şoför okulu içerisinden, Havva Kandaz’a ait çanta içerisinde muhafaza edilen cep telefonu ve altın bileziğin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-45) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.

