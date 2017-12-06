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Lefkoşalı büyüklerimiz eğlenmeye başladı

Başkent Lefkoşa’da yaşayan Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 65 yaş ve üzeri bireyler 9 gün sürecek yeni yıl balosunda gönüllerince eğlenmeye başladı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 13:51
Lefkoşalı büyüklerimiz eğlenmeye başladı
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LTB Yaşlılara Hizmet Birimi tarafından düzenlenen ve Hidden Garden’de düzenlenecek baloların ilki dün(5 Aralık Salı)  gerçekleşti.  LTB Yaşlılara Hizmet Birimi’ne kayıtlı 2 bin 500 üyenin  5-15 Aralık tarihleri arasında bölge bölge buluşacağı baloda 65 yaş ve üzeri bireyler hem uzun zamandır görmedikleri arkadaşları ile buluşarak sohbet etme hem de balo için özel olarak hazırlanan yemekleri yiyerek müzik eşliğinde eğlenme fırsatı yakalıyor. Evlerinden belediye araçları ile alınarak tekrar evlerine bırakılan baloda üyeler hem söylenen müziklere eşlik etti hem de piste çıkarak bol bol dans ettiler. 65 yaş ve üzerinde olan LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyesi özel gereksinimli bireyler de özel liftli araçlarla Hidden Garden’e taşınarak arkadaşlarıyla birlikte keyifli saatler geçirdi. 

Harmancı teker teker masaları dolaştı,pistte herkesle dans etti

LTB Yaşlılara Hizmet Birimi personelinin de iyi bir organizasyon için büyük bir gayret sarf ettiği etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak 65 yaş ve üzeri bireylerin eğlencesine ortak oldu. Tek tek masaları gezerek herkesle sohbet eden Başkan Mehmet Harmancı piste de çıkarak 65 yaş ve üzeri bireylerle oyun dans etti.

Harmancı:“Tecrübeleriyle bizleri aydınlatıyorlar ve enerji veriyorlar”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada yıl içerisinde farklı etkinlikle buluştukları 65 yaş ve üzeri bireylerle bu kez de yeniyıl balosu sebebiyle buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek gruplar halinde 9 gün boyunca birime üye 2 bin 500 üyeyi buluşturacaklarını kaydetti.  Başkan Harmancı, “Yıllardır tecrübeleri ile bizleri aydınlatan, varlıkları ile,sohbetleri ile, sevgi dolu gülüşleri ile bizlere büyük bir motivasyon sağlayan,enerji veren büyüklerimizin deneyimlerinden faydalanmak bizlere onur veriyor” dedi.

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