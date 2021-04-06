Madem “Devletiz” o halde ne bekliyoruz?   

Milliyetçi kesim için büyük bir acıdır “Devletin İşlemediğini” görmek. Şuan bu acıyı hissederek klavyenin başındayım. Zira inandığım ve uğruna her türlü tartışmaya katıldığım, fikrini savunduğum KKTC Devleti maalesef gene işlemiyor, çalışmıyor.

20 saat kadar önce Kitap Yazarı Orhan Baylan, Youtube kanalından paylaştığı video ile Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’e çirkin sözlerde bulundu. Kıbrıs tarihi ile ilgili yorumlarda bulunan Baylan, Merhum lider Dr. Fazıl Küçük için “Ateistti, geberdi gitti. Banane liderinden. Neye yarar” şeklinde çirkin yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada o saatten beri bir sürü yorum okudum. Her kafadan bir ses çıktı. Ama esas ses vermesi gereken Devletin İlgili Kurumlarından tek bir “tık” yok yine.

Tüm devlet dairelerinde Doktor Küçük ’ün fotoğrafı var. Pek çok yerde büstü var. Her sene liderimiz için Devlet Törenleri düzenliyoruz. Ama devleti oluşturan toplumun liderine yapılan bu çirkin saldırıya Devlet olarak tek bir cevap bile veremiyoruz.

İşte esas meselede galiba tam burada, bir yandan sol cenah hep bir ağızdan “KKTC diye bir devlet yok” diye bağırırken bizde elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz ki ölümüne savunduğumuz “Devlet” kendini savunsun.

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Devlet kendi ağırlığını hissettiremezse, devlet içeride ve dışarıda kendi otoritesini koruyamazsa sonuçta işte böyle olur. Birisi çıkar açık açık bizim değerlerimize söver sayar internette.

Bu, bu kadar basit olmamalı. Devlet dediğimiz kurumun başında olanlar bu devleti korumalı….