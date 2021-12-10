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Mağusa, Girne ve Güzelyurt'ta asayiş ve trafik denetimi

09-10.12.2021 tarihleri, 21:00 - 01:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir. 

10 Aralık 2021 Cuma 14:20
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Mağusa, Girne ve Güzelyurt'ta asayiş ve trafik denetimi
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Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.     Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 84 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 36 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 510 araç kontrol edilmiş ve      suç işlediği tespit edilen 164 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 4 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan mekanlar, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 515 araç kontrol edilmiş ve     suç işlediği tespit edilen 72 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araç ise trafikten men edildi.

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