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Maliye Bakanlığı bir haftada yapılan ödemeleri duyurdu

Maliye Bakanlığı, 1 Eylül - 6 Eylül 2019 tarihleri arasında toplam 93 milyon 215 bin 119 TL ödeme yapıldığını duyurdu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:52
Maliye Bakanlığı bir haftada yapılan ödemeleri duyurdu

Maliye Bakanlığı, Olgun Amcaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte yaklaşık dört aydır cari ve muhtelif ödemeler rutin, olması gerektiği şekliyle devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkı da gözeterek kamuoyu ile paylaşılan bu ödemeler, açıklık ilkesi ile de kalem kalem paylaşıldı” ifadeleriyle duyuruldu.

Buna göre, 1 Eylül – 6 Eylül 2019 tarihleri arasında toplam 93 milyon 215 bin 119 TL ödeme yapıldı.

Bu bağlamda, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Kalemler ise şunlar; 

  • Süt-Navlun ödemeleri; 2 milyon, 494 bin, 922 TL,
  • Yurtdışı Sağlık; 7 milyon, 218 bin, 540 TL,
  • Elektrik Kurumuna yapılan ödeme, Gelir ve Vergi Dairesine mahsuplaşma kapsamında; 21 milyon, 519 bin, 533 TL,
  • Muhtelif zorunlu ödemeler; 35 milyon, 671 bin, 898 TL,
  • Federasyonlara katkı, Emeklilik ikramiyeleri, ilaç, Müteahhitlik hizmetleri için; 26 milyon, 310 bin, 226 TL.
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Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanlığı
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