Maliye Bakanlığı bir haftada yapılan ödemeleri duyurdu

Maliye Bakanlığı, Olgun Amcaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte yaklaşık dört aydır cari ve muhtelif ödemeler rutin, olması gerektiği şekliyle devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkı da gözeterek kamuoyu ile paylaşılan bu ödemeler, açıklık ilkesi ile de kalem kalem paylaşıldı” ifadeleriyle duyuruldu.

Buna göre, 1 Eylül – 6 Eylül 2019 tarihleri arasında toplam 93 milyon 215 bin 119 TL ödeme yapıldı.

Bu bağlamda, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Kalemler ise şunlar;