MECLİS HUKUK KOMİTESİ 2 YASA TASARISINI GÖRÜŞTÜ

Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Yayın Yüksek Kurulu üyeliği başvurusunun değerlendirilmesi yanında, “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’’ ve “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolün Onaylamasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’’nı ele aldı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği başvurusunun değerlendirilmesini görüştü. Komite adayların yasada aranan niteliklere haiz olduklarını tespit ederek konuyu oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra, “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

“KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde E-Devlet Programı'nın gerçekleştirilmesi, yürütülmesi ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilebilmesi, mali suçlar ile ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi adına; detaylı analizlerin gerçekleştirilmesi, mevzuat danışmanlığının ve alan uzmanlığının sağlanması, uygulamaların geliştirilmesi, teknik altyapının hazırlanması, sayısallaştırma ve veri aktarımı çalışmalarının yapılması, test ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri sunularak sürdürülebilir bir yapı kurulabilmesi ve proje yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için işletme ve operasyona yönelik işbirliği yapılması amacıyla 11.02.2021 tarihinde imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönünden yasal işlerlik kazandırmak amacıyla işbu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak, “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin ( Onay) Yasa Tasarısı” ile ilgili olarak Başbakanlık’tan Zeynep Denner ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener katılarak görüş ve düşüncelerini aktardılar.

TC İLE PROTOKOLE ONAY YASA TASARISI

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, son olarak “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolün Onaylamasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

“KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolün Onaylamasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi de şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti ülke ve halkları arasında ulusal egemenlik, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkeleri çerçevesinde mevcut dostane ilişkileri ve yakın işbirliğini geliştirmek, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi hususunda kültürel tanıtım, teknik destek, eğitim ve gerekli diğer hususlarda var olan işbirliğinin artırılması amacıyla 13 Şubat, 2020 tarihinde kültürel işbirliğine yönelik imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı Anayasamızın “Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma”yı düzenleyen 90 (1) maddesi uyarınca hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.