Meteoroloji açıkladı! Don olayı bekleniyor

KKTC’nin yarından itibaren bir hafta süreyle genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı, yarın ve Çarşamba günü sabah saatlerinde iç kesimlerde don olayı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, havanın hafta boyunca az ve parçalı bulutlu olacağı, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 13 - 16 derece dolaylarında seyredeceği kaydedildi.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; yarın, Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.