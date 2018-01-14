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Motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Gemikonağı -Cengizköy anayolunda meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Mehmet Alkan yaralandı

14 Ocak 2018 Pazar 20:42
Motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza bugün saat 16:00 sıralarında, Gemikonağı -Cengizköy Anayolu üzerinde 20 yaşındaki Mehmet ALKAN’ın yönetimindeki plakası meçhul motosiklet ile Gemikonağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Cengiz Topel anıtı önlerine geldiği zaman, önündeki trafiğin yavaşlaması sonucu durmak zorunda kalan 35 yaşındaki Şerif AVCI’nın yönetimindeki PH 528 plakalı van aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Alkan kaldırıldığı Lekoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol el ile sol ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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