Nöbetçi Eczaneler / 14 Ekim 2020

LEFKOŞA:
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa
03922238222
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ÖZERÇAL ECZANESİ
Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy Lefkoşa
03922239731
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SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922279619
GİRNE:
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
05488708442
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ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne
03928150850
GAZİMAĞUSA:
GÜLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa
0392 365 38 68
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MEHMET ARTER ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa
05391042288
GÜZELYURT:
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
03923712224
LEFKE
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE
03927277470