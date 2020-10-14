Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak

Nöbetçi Eczaneler / 14 Ekim 2020

Ülke Genelinde Eczaneler Listesi...

14 Ekim 2020 Çarşamba 09:49
620 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 14 Ekim 2020

LEFKOŞA:

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa

 03922238222

***

ÖZERÇAL ECZANESİ

 Raif Dentaş Cad.Siyah Kuğu 1 Binaları Dük.N0:15/E Göçmenköy Lefkoşa

 03922239731

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa

 03922279619

 GİRNE:

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

 05488708442

 ***

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı Girne

 03928150850

GAZİMAĞUSA:

GÜLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa

 0392 365 38 68

***

MEHMET ARTER ECZANESİ

 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa

 05391042288

 GÜZELYURT:

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121

 0392 714 46 40

 İSKELE:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 03923712224

 LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dövizde son durum / 14 Ekim 2020
Dövizde son durum / 14 Ekim 2020
İkinci tur ve Derinya!
İkinci tur ve Derinya!
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 14 Ekim 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 14 Ekim 2020
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim