Oktay:5+1 görüşmelerinde federe diye birşey asla konuşulmayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tavrının net olduğunu ve bunu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da söylediğini belirtti.

Oktay, federe diye birşeyin asla görüşülmeyeceğini görüşmelerin iki devlete dayalı yapılabileceğini de söyledi.

BRT’de yayınlanan özel yayına katılarak soruları yanıtlayan Oktay, Türkiye’nin tavrının açık ve net olduğunu belirterek, “çılgın Türkleri tanımadıysanız tanıyın artık”.

Türkiye’nin tehditleri tanımadığını dile getiren Oktay, “Biz tehditlere gelmeyiz. Bu tehdit Hele de Cumhurbaşkanı’na ise” dedi. Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün her zaman çözümden yana tavrını net ortaya koyduğunu ancak karşı tarafın aynı iyi niyeti göstermediğini dile getiren Oktay, Annan Planı’na Türk tarafının evet dediği ve Rum tarafının hayır dediği ancak buna rağmen AB’nin hayır diye bir devleti kendisine üye aldığını anımsattı.

Rum Yönetimi’nin hiçbirşeyi Kıbrıs Türkü ile paylaşmak istemediğini ve her zaman asimile etmek istediğini ifade eden Oktay, Türkiye’nin son görüşmede son konfederasyon görüşmeleri olduğunu söylediğini ve bundan sonraki süreçte Türkiye’nin net olduğunu belirtti. 5+1 görüşmelerinde federe diye birşeyin asla konuşulmayacağını ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın bu noktayı koyduğunu söyleyen Oktay, artık yeni şeylerin görüşülmesi gerektiğini ve Ada’da iki devlet olduğunu ve bundan sonraki görüşmelerde iki devletin kendileri konuşarak iki eşit devlet ve toplum temelinde müzakerelerin yapılabileceğini söyledi.

KAYNAK: BRT





