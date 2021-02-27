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“ÖNLEMLERİ ALIN, SEKTÖRÜMÜZÜ AÇIN!”

K.T. Kuaförler Birliği, K.T. Berberler Birliği ve K.T. Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, pandemi koşullarında yaşanan kapanma ve kısıtlamalardan doğan gelir kaybının diğer sektörler gibi, hatta daha da fazla güzellik ve saç hizmetleri alanını etkilediğini belirtti….

27 Şubat 2021 Cumartesi 09:12
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“ÖNLEMLERİ ALIN, SEKTÖRÜMÜZÜ AÇIN!”

“YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ”… Birlikler yaptıkları ortak açıklamada, yapılan araştırmalarda bu alanda alınan önlemlerle birlikte verilen hizmetlerin Covid-19 bulaşma ihtimalinin diğer sektörlere nazaran çok düşük seviyelerde olduğunun hem ülkemizde hem de dünyada ortaya çıktığını savundu. 14 Mart’tan bugüne kadar Covid-19 virüsüne yakalanan meslek grupları içerisinde güzellik ve saç işletmeleri sektörünün en son sıralarda çıktığını hatırlatan Birlikler, “Bunun nedeni birebir temasın belirleyici olduğu bu işkollarında faaliyet gösterenlerin hem kendilerini hem de müşterilerini korumakla yükümlü olduğu bilincinin yüksekliğidir” dedi.

SEKTÖRDEN SADECE 11 KİŞİ COVİD-19’A YAKALANDI… Bu alandaki hiçbir işletmenin müşterilerinin güvenini kaybetme lüksüne sahip olmadığını belirten Birlikler, 1135 işletme ve binlerce çalışan arasında Covid-19’a yakalanan kişi sayısının sadece 11 olduğunu kaydetti. İkinci kapanma sürecinin bitmesi noktasında sektörün, diğer başka bazı sektörlerle birlikte kapalı kalmaya devam ettiğini anımsatan Birlikler, bu sektörün kapalılığının devam etmesinin, görmezden gelinmesinin, ekonomik destek paketi içinde yeterince destek görmemesinin, ne zaman açılacağını bilmemesinin, kendilerine oldukça zor günler yaşattığını vurguladı.

BİR AN ÖNCE AÇILMA TALEBİ… Birlikler, bu işleri yapan doktor ve diyetisyenlerin birliklerini ve Sağlık Bakanlığı'nı göreve davet ederek, “Ülkemizde bu alanda hizmet veren toplamda 1135 işletme, sektör kapalılık süreci daha fazla uzatılmadan, Sağlık Bakanlığı'nın ön gördüğü tüm sağlık koşullarını yerine getirerek bir an önce açılmalıdır. Açılırken de sektöre ekonomik anlamda katkının devam etmesini, kapalı olan işletmelerin ve çalışanlarının sayısına bakılmaksızın tüm çalışanlarına eşitlikçi bir bakış açısı ile katkıların yapılmasını talep ediyoruz” dedi.


 

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