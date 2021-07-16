Özçelik: Gerekli Tüm Önlemleri Aldık

Kovid-19 salgınına karşı havalimanında rutin olarak uygulanan covid-19 önlemlerinin bayram süresince de aralıksız devam edileceği kaydedilen açıklamada, Ercan Havalimanı’nda salgın karşısında turistler ve havalimanı personeli için tüm sağlık önlemlerinin alındığı ifade edildi. Salgının başladığı günden itibaren aralıksız sürdürülen ve kurban bayramı süresince de yolcu sayında yaşanabilecek artış da dikkate alınarak havalimanında rutin olarak uygulanan koronavirüs önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

ÖZÇELİK: “GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, KKTC’de koronavirüs salgınının başladığı geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren T&T Ercan Havalimanı’da tüm tedbirlerin alındığını ve bu uygulamalarının kurban bayramı boyunca da devam edeceğini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nda çalışan personelin yanı sıra Sivil Havacılık, Polis, itfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının Kovid-19’a karşı yapılan Sinovac aşılarının çift doz olarak yapıldığını da ifade eden Özçelik, şöyle devam etti:

“Havalimanına maskesiz yolcu, ziyaretçi ve uğurlayıcı hiçbir kimse alınmıyor. Girişlerde termal kameralar ile sıcaklıklar ölçülüyor. Havalimanında sosyal mesafe görsellerinden yer işaretlemelerine, pasaport ve check-in bölgelerinde koruyucu ayıraçlardan dezenfektan satantlarına kadar tüm önlemler alınmıştır. Havalimanında sürekli anonslar yapılarak yolcuların salgında en önemli üç kural olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması isteniyor.”

Ayrıca terminal içerisinde Kovid-19 virüsüne karşı 7/24 dezenfekte çalışmalarının yanı sıra bavullarının da ilaçlandığı kaydeden Özçelik, kurban bayramı süresince de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Dairesi, Muhaceret, Gümrük Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Değirmenlik Belediyesi ile koordineli olarak çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.