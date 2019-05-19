Özersay'dan hükümet açıklaması

Özersay, “kendileri açısından kurulması olası bir koalisyon hükümetinin; temel ilkeleri ve çalışma kurallarının, bakanlık ve diğer kurumlar kadar önemli” olduğunu vurguladı.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin UBP ile HP arasında sürdürülen hükümet kurma çalışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı.
Özersay, iki parti arasında bakanlıklar, daireler, kurum - kuruluşlar ve bu kurumlardaki temsiliyetler konularında karşılıklı öneriler yapıldığını ifade ederek, tarafların kendi iç değerlendirmelerini sürdürdüğünü kaydetti.
Özersay, iki parti arasında bir koalisyon kurulup kurulmayacağının bu aşamada henüz netleşmediğini belirterek, koalisyonun temel ilkelerinin ve çalışma kurallarının ne olacağı konusunda taraflar arasında bir belge değişimi yapıldığını ve bu konudaki müzakerenin devam ettiğini kaydetti.
Özersay, kendileri açısından bu temel ilkeler ve çalışma kurallarının bakanlık ve diğer kurumlar kadar önemli olduğunu vurguladı.
MERAK EGLEME .UBP VE ÖZGÜRGÜN İCİN AZ LAF SÖYLEMEDİN DAHA UNUTULMADI O GÜNLER ŞİMDİ NE OLDU...CTP İLE KURULACAK BEKLE VE GÖR
Kudret reis işin zor dikkatli ol .Başarılarrrrr
İki arsanın kiralanması yüzünden hükümet bozulmuşsa, şimdi kurulacak hükümette üç ay bile dayanmayacak.