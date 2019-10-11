Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Son Dakika
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...

Özersay: “KKTC hükümeti olarak biz Kapalı Maraş’ın adını değiştirmeye karar verdik"

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklama yaptı.

11 Ekim 2019 Cuma 11:21
Özersay: “KKTC hükümeti olarak biz Kapalı Maraş’ın adını değiştirmeye karar verdik"

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “KKTC hükümeti olarak biz Kapalı Maraş’ın adını değiştirmeye karar verdik, artık ‘kapalı’ kelimesini oradan kaldıracağız” dedi.

Kıbrıs sorunu konusunda yeni fikirlerin tartışılması gerektiğini sadece Kıbrıs’ta değil uluslararası platformlarda yapılan görüşmelerde de anlattıklarını dile getiren Özersay, İtalyan enerji şirketi ENI’nin en üst yetkilisinin “Eğer bir gerginliğe neden olacaksa ben bu bölgede kazı yapmayacağım” dediğine işaret ederek bunun gerek KKTC gerek TC hükümetinin kararlı duruşu ve caydırıcı istikrarlı dış politikasıyla ortaya çıkan bir gelişme olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu üyeleri ve milletvekilleri, belde bilgilendirme ve istişare toplantılarına dün akşam  Güzelyurt’la devam etti.

Güzelyurt AKM’de yer alan, hükümet icraatlarının ve gelecek projelerinin aktarıldığı toplantıda bölge halkının görüş ve önerileri de alındı.

“KKTC’NİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GÜZELYURT…”

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay konuşmasına “KKTC’nin ayrılmaz bir parçası olan Güzelyurt’ta sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” diyerek başladı.

Özellikle dış politikada çok daha güçlü tezler ortaya atabilmek için bir uyuma ihtiyaç olduğuna işaret eden Özersay, özellikle Kıbrıs meselesiyle ilgili Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında ortak vizyon olmasa da UBP-HP arasında ortak vizyon bulunduğunu ve güçlerinin bu uyumdan geldiğini ifade etti.

“KIBRIS SORUNU KONUSUNDA YENİ FİKİRLER TARTIŞILMALI”

Kıbrıs sorunu konusunda yeni fikirlerin tartışılması gerektiğini sadece Kıbrıs’ta değil uluslararası platformlarda yapılan görüşmelerde de anlattıklarını dile getiren Özersay, bunları hiç çekinmeden söylediklerini ve detaylandırarak anlattıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün önünde şu anda bir fırsat penceresi açıldığını dile getiren Kudret Özersay, “Böyle güçlü bir koalisyon hükümeti bu konuda yeni fikirlerle bu fırsat penceresini değerlendirecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“DOĞAL GAZDA ÖYLE BİR POLİTİKA ORTAYA KOYDUK Kİ ARTIK FİİLİYATTA VE SAHADA DENGE SAĞLANMAYA BAŞLANDI”

Dün doğal gaz konusunda önemli bir gelişme yaşandığını kaydeden Özersay “Türkiye ile birlikte, stratejik ortağımız olan müttefiğimiz olan, her zaman yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte doğal gazda öyle bir politika ortaya koyduk ki artık fiiliyatta ve sahada denge sağlanmaya başlandı” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye’yle birlikte, sadece açıklama yapıp karşı tarafın söylediklerini protesto eden bir tavır yerine örneğin eğer sismik araştırma yapıyorsa sismik araştırma yapan, saha ilan ediyor lisans veriyorsa lisans veren ama aynı zamanda kazı yaptırabilin bir pozisyona geldiğini dile getirdi.

İtalyan enerji şirketi ENI’nin en üst yetkilisinin “Eğer bir gerginliğe neden olacaksa ben bu bölgede kazı yapmayacağım” dediğine işaret eden Özersay, bunun gerek KKTC gerek TC hükümetinin kararlı duruşu ve caydırıcı istikrarlı dış politikasıyla ortaya çıkan bir gelişme olduğunu kaydetti.

Özersay “Dilerim ki diğer doğal gaz şirketleri de bu mesajı Kıbrıs Rum tarafına versin; bu bölgede Kıbrıs Türkü’nü yok sayarak bizim haklarımızı gasp ederek kimsenin hiçbir adım atamayacağını Kıbrıs Rum tarafına hatırlatsınlar” dedi.

“MARAŞ... BİR GERÇEK VAR...”

Kapalı Maraş konusuna da değinen Özersay, “Bir gerçek var, biz artık bu statükonun aynen devamına izin vermek istemiyoruz” dedi.

Özersay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne 35 yıl sonra yeniden gidip oradan bir açıklama çıkartıp bu açıklamayla sevinen Rum tarafının belki rahat olduğunu ancak kendi vatandaşlarının Kapalı Maraş’la ilgili elde edebileceği hakları önlemeye çalışan bir duruş sergilediğini kaydetti.

“KKTC HÜKÜMETİ OLARAK BİZ KAPALI MARAŞ’IN ADINI DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİK, ARTIK KAPALI KELİMESİNİ ORADAN KALDIRACAĞIZ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “KKTC hükümeti olarak biz Kapalı Maraş’ın adını değiştirmeye karar verdik, artık kapalı kelimesini oradan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÖzersayHaberKıbrısKapalımaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yükseköğrenim Burslarına geç başvuru tarihi 15-16 Ekim
Yükseköğrenim Burslarına geç başvuru tarihi 15-16 Ekim
Burcu: "Üçlü görüşme kasım ayında Avrupa'nın bir şehrinde"
Burcu: "Üçlü görüşme kasım ayında Avrupa'nın bir şehrinde"
İskele Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatlarındaki arıza giderildi
İskele Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatlarındaki arıza giderildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim