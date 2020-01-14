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Özersay’dan turizm konusunda inisiyatif

Turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyebilecek olan ve Türkiye’de kredi kartlarının kullanımıyla ilgili olarak alınan karardan kaynaklanan gelişmeyle ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay inisiyatif aldı.

14 Ocak 2020 Salı 15:53
Özersay’dan turizm konusunda inisiyatif

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Özersay sorunun çözümü için Merkez Bankası Başkanı kanalıyla Türkiye yetkililerine sıkıntıyı aktararak çözüm bulunması yönünde taleplerini ilettiklerini açıkladı. Özersay ayrıca sorunun çözülebileceği yönünde umutlu olduğunu da vurguladı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Bu sabahtan itibaren ülkemizde devam eden bir tartışmaya ilişkin durumun ne olduğunu ve hangi adımı attığımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) dün aldığı bir karar ile kredi kartlarında taksitlendirme şartlarını yurt dışına ilişkin harcamalarda değiştirdi. Buna göre yurt dışındaki belirli harcamalarda Türk vatandaşları için taksit sayısı-süresi azaltıldı. Bu da Türkiye açısından doğal olarak yurt dışı sayılan KKTC’ye Türkiye’den gelecek olan turistlerin ülkemizde yapacakları olası harcamaları da olumsuz yönde etkileyebilecek bir durum ortaya çıkardı. Bu gelişmeyle ilgili olarak sektör temsilcilerinden gelen şikayetleri de dikkate alarak Merkez Bankası Başkanımız Rifat Günay bey ile görüştüm. MB Başkanımız Türkiye’deki yetkililer ve özellikle BDDK Başkanı ile yapmış olduğu ilk temasta bu gelişmenin ülke ekonomimize olumsuz yansımalarını aktararak bu kararın KKTC açısından yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir. Bu aşamada sıkıntıyı aşabileceğimiz izlenimini edindiğimizi ve temasların devam ettiğini söyleyebilirim. Gelişme oldukça kamuoyuna bilgi vereceğiz.”

(BRT)

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Özersay’İnisiyatif
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