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Özgürgün dosyası meclise gönderildi!

13 Haziran 2019 Perşembe 18:42
Özgürgün dosyası meclise gönderildi!
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Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hüseyin Özgürgün hakkında yürütülen polis soruşturmasının ardından savcılığa gönderilen dosyası tamamlandı. Hüseyin Özgürgün ile ilgili 3’ncü dosya Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin bilgisine getirildi. Böylece Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili süreç başladı. Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili süreç artık Cumhuriyet Meclisi’nde.

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dervis 2019-06-13 19:47:50

diger yamyamlar ne olacak peki..

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Öz 2019-06-13 19:53:11

Eğer UBP birlik olmaz ve Özersay'ın oyununa gelir ise, parçalanır.

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