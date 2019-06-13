Özgürgün dosyası meclise gönderildi!

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hüseyin Özgürgün hakkında yürütülen polis soruşturmasının ardından savcılığa gönderilen dosyası tamamlandı. Hüseyin Özgürgün ile ilgili 3’ncü dosya Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin bilgisine getirildi. Böylece Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili süreç başladı. Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili süreç artık Cumhuriyet Meclisi’nde.