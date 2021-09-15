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Özkıraç uyardı! SÜRESİZ GREV

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, bir basın açıklaması yaparak uyarıda bulundu.

15 Eylül 2021 Çarşamba 11:09
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Özkıraç uyardı! SÜRESİZ GREV

Özkıraç , alınan yakıtın ihalesiz ve yasadışı olduğunu açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı'nı sert bir dille eleştiren Özkıraç, bakan Arıklı için "Padişah endamıyla hareket ediyor" dedi...

ÖZKIRAÇ'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI ŞÖYLE:

Aylardır Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, ihalesiz ve yasadışı bir şekilde aldığı yakıtın ne kadar kötü olduğunu vurguluyoruz. Yine bu yakıt yüzünden başta Teknecik Elektrik Santrali Çalışanları olmak üzere tüm halkımızın sağlığıyla oynanırken, ayni zamanda kötü yakıt yüzünden Teknecik’teki jeneratörlerde zarar görmektedir.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yasa dinlemez tavrı kadar ülke değerlerine olan sevgisizliği de bizi felakete doğru sürüklemektedir. Özellikle alınan yakıtın nereden geldiğinin dahi bilinmemesi, KIB-TEK Müdür Muavinlerinden bir tanesinin mahkemede yakıtın kötü olduğunu itiraf etmesi, yine mahkemenin de ara emir kararı vererek gelen yakıtın kötü olduğunu resmen ilan etmesi açıkça gelmekte olan felaketin habercisidir. Hal böyleyken ve ortada Lübnan’daki patlamaya neden olan yakıtla ilgili çok ciddi iddialar varken, Arıklı’nın bir padişah endamıyla hareket etmesi ve hükümet ortaklarının da bu konuya sessiz kalması tam bir rezalettir.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak bu “Kirli” oyuna dur demek için 16 Eylül Çarşamba günü sabah saat 09:00’da, Çatalköy Belediyesi’nde bir toplantı gerçekleştireceğimizi ve büyük bir eylem için bölge halkı temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz. Bu toplantıya Çatalköy Belediyesi, Esentepe Belediyesi, çevre bölge halklarının temsilcileri ve çevreye duyarlı sivil toplum örgüt temsilcileri katılacaktır. Yargının, polisin, hükümetin “Dur” diyemediği bu yasadışılık ve halkın sağlığını hiçe saymaya bizler “Dur” diyeceğiz. Eylem planımız yarın ki toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Şunun net olarak bilinmesini isteriz ki, gelecek olan kötü ve tehlikeli yakıtın alınmaması için gerektiği takdirde sendikamız süresiz grev koymaktan da kaçınmayacaktır.

Anahtar Kelimeler:
ELSENKubilay ÖzkıraçErhan Arıklı
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