Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!

Özkurt:Basında öncü olmaya devam edeceğiz

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı..

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:21
Özkurt:Basında öncü olmaya devam edeceğiz

Özkurt mesajında;

‘KKTC’nin kamu yayıncılığı yapan tek kurumu olarak, kamuoyunu aydınlatma adına büyük bir sorumluluk taşıdığımızın farkındayız. Kıbrıs Türkü’nün tarihine şahitlik etmiş ve bu yönde ciddi bir arşive sahip olan Kurumumuz, KKTC basının yanında, dünya basınına da hizmet vermektedir. Teknolojiyi yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren BRTK , bugün çağı yakalama adına bir çok ilke imza atmaya devam etmektedir. Devlet kurumu olmanın bilinciyle Kurumumuz, ülkenin tüm kesimlerini kucaklayarak eşitlik ilkesini gözeterek yayın yapmaktadır. BRTK kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yanında , özel radyo televizyonlara da hizmet vermektedir.

KKTC’ye ve Bayrağına her zaman sahip çıkmayı görev edinmiş BRTK’nın Müdürü olarak, öncelikle sabah akşam demeden ülkeye hizmet veren çalışma arkadaşlarım olmak üzere, tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarım.’ dedi.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Özkurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortaköy'de uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklu
Ortaköy'de uyuşturucu operasyonu, 3 tutuklu
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları başladı
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları başladı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim