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Öztürkler: Yolumuz hizmet yoludur

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü yapmış olan Ziya Öztürkler UBP’den aday adayı oldu

03 Aralık 2021 Cuma 14:24
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Öztürkler: Yolumuz hizmet yoludur
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Geçmiş dönemde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü yapmış olan Ziya Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekilli için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Öztürkler, sosyal medyadan paylaştığı gönderi ile milletvekilliğine neden aday olduğunu ve hedeflerini anlattı.

İşte Öztürkler’in yaptığı paylaşım:

“Uzun yıllar kamuda görev yaptım. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü dâhil birçok görevde bulundum.

Tüm yaşantım boyunca gençlerimizin de siyasette önemli işler yapabileceğine inandım. Ülkemin değerlerine ve halkına inanan bir kişi olarak hedefim, toplumumuzu tüm paydaşlarıyla birlikte hak ettiği yaşam standardına ulaştırmaktır.

Ülkede üniversite alanının gelişmesi ve yüksek öğrenimin hak ettiği yere gelmesi için yoğun mesai harcadım. Güzelyurtlu mücahit bir komutanın oğlu olarak bu devlete ve halka her daim inandım. Her zaman ülkeme olan sevdam, makamın ve mevkiinin önünde oldu.

Bugüne kadar elde ettiğim tecrübelerin ışığında, ben de UBP’den Güzelyurt ilçesinden milletvekili aday adayı olmaya karar verdim.

Ailem ve halkımızdan gelen yoğun teveccüh bu süreçte beni en çok motive eden durum oldu.

Yurttaşlarımıza yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, tecrübeli, birikimli ve vizyoner bir siyaset anlayışı ile hizmet etmek istiyorum.

Amacım; tüm fertleriyle önce yurttaşlarımızın gönlünü kazanmak, ardından da sandıkta oyunu almaktır.

Eksiklerim ve hatta kimi zaman hatalarım elbette olmuştur.

Ama yurttaşlarımız şahittir ki, tüm samimiyetimle ve gücümle, ülkemizi manevi medeniyet değerleriyle yeniden buluşturmak için çalıştım.

Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim.

23 Ocak seçimlerinde de yurttaşlarımızın UBP’mizi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkaracağına inanıyorum.

Tüm aday arkadaşlara başarılar diliyorum.

Yolumuz, hizmet yoludur.”

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