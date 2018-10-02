Özyiğit: Eğitim sisteminde köklü değişiklik çalışmaları sürüyor

Özyiğit, kitap, kırtasiye ve öğretmen eksiklikleriyle açılan okullarda sıkıntıların giderilmeye başlandığını söyledi.

Okulların kırtasiye ihtiyacının giderildiğini, kitaplarınsa bu hafta içinde tamamlanacağını belirten Özyiğit, ilkokul öğretmenlerinin atamalarının yapıldığını, ortaöğretimdeki eksik öğretmen kadrolarının da bugün yarın tamamlanmış olacağını vurguladı.

Bakan Özyiğit, birkaç daldaki öğretmen sınavlarının 6-7 Ekim’e kalmasının gerekçesini ise 3 dalda müracaatların olmasına bağladı. Özyiğit onların atamalarının da Ekim’in ikinci haftasında yapılacağını söyledi.

Aksaklıkların Türkiye kaynaklı eğitim bütçesindeki 2 milyonluk kitap basım kaleminin ortadan kalkması ve 20 milyonluk yatırım kaleminin 10 milyona düşürülmesinden kaynaklandığına işaret eden Özyiğit, “bunun nedenini sorduğumuzda tekniktir dediler ama bir türlü o kalemler yerine konulmadı. Girne için projeleri hazır olan 2 yeni okul için ihaleye çıkamadık” dedi.

Bütçedeki bu sıkıntının din derslerinin seçmeli olacağı açıklamasından mı kaynaklandığı sorusuna Bakan Özyiğit, “bu ilişkiyi kuranlar oldu ama biz yaptığımız araştırmada bu olayın teknik nedenden kaynaklandığını gördük. Türkiye’de sistem değişikliği oldu ve muhatap bulmakta zor bir dönem yaşandı” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, ortaokullatrda din derslerini zorunlu derslerle seçmeli dersler arasında bir yere koyduklarını, ‘isteyen alır yerine istemeyen almaz’ prensibine tabi tuttuklarını belirterek, ilkokullarda ise din derslerinin müfredatını daha çok dinler tarihi ve ahlak üzerine kurduklarını kaydetti.

Bakan Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne taşınan Haspolat Meslek Lisesi’nin gerekli tadilatlar ve düzenlemeler yapıldıktan sonra Bayraktar Ortaokulu’nun yıkılan binasının yerine taşıyacaklarını da anlattı.

Son yıllarda ilgi görmeye başlayan meslek liselerine büyük önem verdiklerini ve bir sistem değişikliğine gidileceğini de kaydeden Cemal Özyiğit, “meslek liselerine giriş diploma derecesine göre yapılmaktadır. Bu liselere girişlerde yaşanan sıkıntı da ortaokullara bugüne kadar gereken ilginin gösterilmemiş olmasıdır. Biz ortaokullara gereken ilgiyi göstermekte kararlıyız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, Vizyon 2030 ile okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim sisteminde köklü değişikliğe gitme hedefinde olduklarını, bu amaçla çalışma başlatıldığını ve yakın bir gelecekte spesifik çalıştaylar yapacaklarını söyledi.

Özyiğit, “bu spesifik çalıştaylarda ürettiklerimizi en sonunda bir eğitim şurasında eğitim bilimcilerin de katılımıyla sonlandırıp yasal zemine oturtacağız. İlk uygulamasını da 2019-2020 öğretim yılında başlatma hedefimiz var” dedi.

Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala boşalan Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığı için ilgili kararnameleri geçen hafta imzalayıp gönderdiğini de belirten Bakan Özyiğit, şu anda Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Burhan’ın Müsteşar, Kemal Burgaç’ın ise Özel Kalem Müdürü olarak atanacağını açıkladı.