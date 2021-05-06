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Parke taşıyla kafasına vurdu

06 Mayıs 2021 Perşembe 10:36
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Parke taşıyla kafasına vurdu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

05.05.2021 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gönyeli’de Yeşilada isimli park içerisinde, Ş.K.(E-21) ve H.S.(E-17) aralarında çıkan tartışma sonucu Turgut UMARLAR ile kavga ettikleri sırada, Ş.K. park alanı içerisinden almış olduğu parke taşını Turgut UMARLAR’ın kafasına vurmak suretiyle adı edileni ağır şekilde yaralamıştır.

Olayda yaralanan Turgut UMARLAR kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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