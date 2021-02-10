Pazarlık usülü ihale

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ihalelerde ilgili ilk kararını aldı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz Kuruma alınan yakıtın taşıma ihalesinin yüksek bedel ile olması nedeniyle, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından bu ihalenin iptal edilmesi sonrasında yeni çalışma yaptıklarını aktardı.

Büyükyılmaz, “Yapılan yeni çalışmalar neticesinde, çok daha uygun bedel ile yakıt taşımacılığını hayata geçirmek ve uluslararası yakıt taşıma ihalesi sonuçlanıncaya kadar Kıb-Tek Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulundan almış olduğu yetki ile, pazarlık usulü ihaleye çıkma kararı almıştır. İhale ile ilgili tüm dökümanlar Kurumumuzun Web sayfasında mevcuttur” dedi.