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“Pazartesi günden itibaren acil hizmetler hariç tüm hizmetler durdurulacak”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), yapacakları eylem çerçevesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Anestezi ve Reanimasyon bölümlerinde verilen hizmetlerin acil servisler hariç 21 Kasım Pazartesi günden itibaren durdurulacağını açıkladı.

18 Kasım 2022 Cuma 15:21
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“Pazartesi günden itibaren acil hizmetler hariç tüm hizmetler durdurulacak”



Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, “Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Acil Durum Hastanesine taşınması ve bununla birlikte Anestezi ve Reanimasyon hizmetlerinin ikiye bölünerek Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi binalarının her ikisinde de hizmet verilmesi” gerekçesiyle hizmetlerin doldurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, 28 Ekim tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bu kararın alınması durumunda ikinci bir uyarıya gerek olmaksızın her iki servisin de acil hizmetleri dışında diğer tüm hizmetlerinin durdurulacağının bildirildiği kaydedildi.

Sendikaların açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı yetkililerinin konuyu müzakere edip uzlaşma sağlamadan, daha önceden de ayrıntılarıyla açıklanan tüm tıbbı ve hukuki risk ve sakıncaları görmezden gelerek karar üretmesi neticesinde, TIP-İŞ ve KTEHS olarak 21 Kasım 2022 Pazartesi tarihinden itibaren ilgili servislerin acil hizmetleri dışındaki tüm hizmetleri durdurarak, eylemlilik durumuna geçtiğimizi kamuoyu ve ilgililere duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Verilecek acil hizmetlerin, ilgili servislerin Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki birimlerinde verileceği kaydedilen açıklamada, “İlgili sendikaların tüm iyi niyet yaklaşımına karşı sağlık bakanlığı yetkililerinin kural, hukuk tanımaz yaklaşımları karşısında sendikalarımızın eylemlilik kararlılığı artarak devam edecektir.” denildi.

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