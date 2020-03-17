Pilli canlı yayında soruları yanıtlıyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kanal T 'de canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Pilli, coronavirüs salgınıyla ilgili alınan ve alınması muhtemel önlemlerle ilgili detaylı açıklamalar da bulunuyor.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Dünyayı etkisi altına alan bu salgın ülkemizde salgın haline gelmemiştir.

Bu virüs dünyada Aralık 2019’da ilk kez görülmeye başladıktan sonra biz bu seyri yakından takip ederek gerekli önlemleri almaya başladık.

Biz ülkemizde vakalar görülmeye başladıktan sonra tüm paydaşlarla bu konuda gerekli istişareleri yaptık.

İlk etapta Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin giriş katında, hastaneyle tüm giriş çıkışları izole ederek Noroloji Bölümü’nü karantina bölümü haline getirdik. Hastane içerisinde fakat hastaneden tamamen bağımsız. 6 yoğun bakım ünitesi ve tek kişilik odaların yer aldığı bir karantinamız var. Orada 20 kişiyi karantina altında tutabilecek durumdayız.

Şu anda 7 vakamız var ve başka vakamız yok. Bu vakalardan 5’i Almandır. 2’si de KKTC vatandaşıdır. Bu vatandaşlarımız da İngiltere bağlantılı kişilerdir. 3 ve 4 Mart’ta İngiltere’den gelen kişilerdir.

Karantina merkezinin yoğun bakım bölümünde henüz yatan kimse yok umarım olmaz da. Tekrardan söylüyorum hastaneyle karantina merkezinin hiçbir bağlantısı yok.

Eğer vakaların sayısı artarsa Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesindeki Ayaktan Tanı Merkezi’ni de karantina merkezi haline getireceğiz. Umarım buna ihtiyaç duymayız.

Bizim yol haritamız hazırdır.

Bizim attığımız adımlar doğrudur ve uzmanlardan da takdir toplamıştır.

Ülkemiz sağlık sektörünün kalbi olan Lefkoşa Devlet Hastanesi yandı . Biz hastaneyi yeniden canlandırmak ve tamir etmek üzereyken bu coronavirüs durumu ortaya çıktı. Bu süreci atlattıktan sonra yapılan tüm her şeyi çıkıp açıklayacağım. Lefkoşa Devlet Hastanesi şu anda tam kapsamlı şekilde çalışmıyor.

Bizim ekiplerimiz şu anda Kolon Hastanesi’nde hizmet veriyor. Devlet Hastanesi’nin tüm ekibi ameliyatlarını Kolon Hastanesi’nde gerçekleştiriyor. Yakındoğu Hastanesi, Etik Hastanesi ve Başkent Hastanesi’nin ameliyathanelerini de kiraladık ve gerekli durumlarda ameliyatlarımız devam ediyor.

Sadece ameliyathanelerimiz değil, tüm havalandırma sistemimiz de yanmıştır. Umarım Cuma günü ameliyathanemiz yeniden çalışmaya başlayacak.

Bu salgın sırasında mevcut diğer hastaların bakılması ve acil ameliyatların yapılması gibi durumlar ihmal edilmiyor. Hastalarımızın hiç biri ihmal edilmedi ve her türlü sevkler yapılıyor. Hastanede yapılamayan operasyonlar özel hastanelerde yapılıyor.

biz sağlıkta görevlerimizi yapıyoruz. Bu olaylar bittikten sonra kararı dünya karar verecek. Bugün İtalya, Almanya hata yaptı diyoruz. Biz elimizden geleni yaparken her şey bittikten sonra kararını verecek

Sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntü ve bilgi kirliliği konusunda bir ekip kuruldu. halkın moralini kıran, gerek bana gerek personelime ve müdürlerime yapılan hakaretler kurulan bir ekiple toplanıyor. Bu konuda yasal işlemlere gidilecek

Sırf kaso yaratılsın diye hareket eden insanlar var. Ben bir bakan, bir doktor olarak hayatım boyunca insanlar için 24 saat çalıştım. Ben buradan gittikten sonra olaylar bitince yapılan her şeyi açıklayacağım. Kimseden korkmuyorum, hetrkesi tanıyorum. Günü geldiğinde elimdeki belgelerle herkese gerekli açıklamaları yapacağım.

Benim üzerime giden bir medya kuruluşu var. Ben bütün ekibimle özveriyle çalışırken beni ve ekibimi rencide edici cümleler kullanılması çok üzücü. Her söylenen şeyin üzerine gidip dikkate alıyoruz. Ama yapılan saldırlar konusunda harekete geçeceğim.

Zaman zaman yanlış bilgiler yer alıyor. Örneğin sekizinci hasta diye haber duyuruldu. Ben bütün konularla yakından ilgileniyorum. Şu anda öyle bir şey yok. Bilgi kirliliği yaratılıyor

İkinci vaka olan Alman turistin kronik rahatsızlıkları olduğu için bunların tedavisi için de mücadele ediyoruz.

Vaka sayısının artıp artmayacağını kestirmek mümkün değil. Biz de bu vakalar ne zaman patlak verdi; 8 Mart günü ülkeye giren turistin 10 Mart günü ülkeye giriş yapmasıyla birlikte. Yani ilk vaka 11 gün önce gerçekleşti ülkede.

Aldığımız ve alacağımız tedbirler aynı şekilde giderse, 10-14 gün içerisinde durumun kötüleşeceğini düşünmüyorum.

Olaylara her yönüyle bakmak lazım. Bu salgının sosyal, ekonomik ve sağlık yönü var. Sağlık yönüyle düşünürsek şimdi aldığımız önlemleri daha önceden almamız gerekiyordu. Eğer bir kaç hafta önce almış olsaydık bazı önlemleri daha iyi olacaktı.

Sokağa çıkma yasağı olabilir ama olağanüstü hal ilan etmek başka bir şey. Ben Cuma gününden Pazartesi gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedim. Alınması gereken tedbirler vardır. Halkımızı eve kapatmak kolay değildir. Eğer bu önlemleri istediğimiz gibi götürsek daha başarılı olacağız.

Kapılar şu anda tamamen kapandı. Dünyadan izole olduk. En çok istediğimiz şey buydu. Biz bu süreçte gayet şeffafız.

Biz şeffaf şekilde her şeyi açıklıyoruz. Halkımız sosyal medyada dönen dedikodulara itibar etmesin. Ben bu ülkede 8 vaka varken 7 vaka var desem 1 dakika bu koltukta oturamazdım.

Bu ülkede altyapı ve cihaz eksiklikleri yeni bir durum değildir.

Olası bir salgında vaka durumuna göre solunum cihazı yetmezliği yaşayacağız. Bugün İngiltere, Almanya, Fransa ya da İtalya’da sanıyor musunuz ki tüm vakalar solunum cihazına bağldır.

Bizim şu anda 20’ye yakın boşta solumun cihazımız yani ventilatörümüz vardır.

Bu solunum cihazının tanesinin fiyatı 20 bin dolardır.

Solunum cihazları sadece yoğun bakım durumundaki vakalarda kullanılıyor.

Güney’de tadavi amaçlı gitmek zorunda olan vatandaşlar için gerekli olan imkanlar sağlanabilir Biz bunu çözeriz. Sağlık amaçlı güneye giden bir vatandaş 14 gün karantinada kalacak kaidesi yok.

İngiltere’den gelecek öğrencilerle ilgili yol haritası hazır. Gözlem otellerini bakanlık olarak tespit ettik. Şu anda iki otelle anlaşma yaptık. Daha önceden bu iki oteli belirlemiştik. Malpas ve Malpasa bağlı bir otel ile anlaşma yapıldı.

Gerekli olması durumunda Maliye Bakanıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık.

Charter seferleriyle ilgili de büyük bir çalışma var. İngiltere’den gelecek öğrenciler için bütün oteller ayarlandı. Bu insanlar alınacak, karantinada tutulacak. Bütün yol haritamız hazır. Çocuklar hasta olduğu için değil, aileleri için toplum sağlığı için bizim tüm yol haritamız hazır.

İstedikleri kadar bilim kurulu kurulsun… Bu işe kafa yoran, 24 saat uğraş veren sadece Sağlık Bakanlığı’dır. Sağlığa siyset karıştırmasınlar.

OHAL olsa bile bazı hizmetler devam edecek. Tamamen her şeyi durdurmak mümkün değil. Siz bankaya gidiyorsanız, önlemlerinizi almanız gerekir. En önemli şey kişilerin gerekli önlemleri alması. Ateşiniz, kronik rahatsızlığınız varsa evden çıkmayıp önlemlerinizi alacaksınız. Çünkü coronavirüs ağır bir virüstür. ağır olduğu için el temasıyla bulaşabilir.

Eğer bir solunum sorunu ya da ateş varsa ilk önce bakanlığın oluşturduğu çağrı merkezini aramalısınız.

Kitlerimizin olmadığına dair söylentiler var. Bunlar doğru değildir. Her gün açıklama yapıyoruz.

Bugüne kadar 40 kişide test yaptık. İçinden 7 tanesi pozitif çıktı.

TC Sağlık Bakanlığı hibe programları var. Her yıl bunlar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde 3 bin özellikli maske, özel tulum ve maske geldi. Bunlar bu sürece özel gelen malzemelerdi.

İhtiyaçlarımızla ilgilenen TC’den dört tane özel bakan görevlendirildi. Coronavirüsle mücadele edeceğimiz tüm ihtiyaçlarımız yeterli sayıdadır. İsteyip de elimize ulaşmayan hiç bir şey yok.

Oksijen tüpüyle ilgili her hangi bir sorunumuz yok. Zaten oksijen üretimi ülkemizde gerçekleşiyor.

hastane çalışanların da yaptığı olumsuz yorumlar yapıyor. Hepsini takipteyiz ve gerekli yasal işlemler yapılacak. Yasa ne gerektiriyorsa yapılacak. Hastanede görevli hemşireyle ilgili yaptığı olumsuz yorumlarla ilgili gerekli uyarılar da yapıldı.

sağlık çalışanlarının güvenliği çalışma koşulları son derece önemli. Doktor ve sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz onlar içinde gerekli önlemleri aldık.

Şu anda enfeksiyona bakacak özel hastaneler içinde belirli bir merkez oluşturulması şartını geçirdik. Öte yandan hastaneden içeri giren herkesin ilk önce ateşinin ölçülmesi talimatını verdik. Sağlık personelinin öksürük vb. bir sağlık problemi varsa işe gelmemesi kararını aldık. Sağlık personelimizi de düşünüyor ve önlemler alıyoruz.

Sağlık raporlarını, sosyal sigorta raporlarının alınmasını 3 ay öteledik. Çünkü süresi biten vatandaşımız da hastaneye gelmesin istedik. Riskleri azaltmayı istedik.

Kronik hastalıklar demek, kanserli vakalar, diyabet, hiper tansiyon, böbrek yetmezlikleri, kronik akciğer hastalıklarını kapsıyor.

bu tür rahatsızlıkları olan hastalar daha da dikkatli olmalı.

30 milyon TL Girne Hastanesi için ayrılmış bir bütçeydi. Ancak bu rakamı da gerekli görüldükçe harcıyoruz.

Dışarı çıkamayan hastaların ilaç temini konusunda ailesinden ilaç alabilecek kimsesi yoksa biz Sağlık Bakanlığı olarak dışarıdan bir ekip olarak gerekli temini sağlarız.

Bu virüs bana göre, Temmuz gibi bitebilir.

Ancak virüsle ilgili tam olarak bilgi yok.

Salamis otelle ilgili ben gerekli telefon görüşmelerini yaptım ve giriş çıkışların engellenmesini sağladım. Mağusa’daki 2-3 otelde giriş çıkışlar engellendi. Ardından ekiplerimiz gitti ve bakanlıkta çalışmalara başladık.

Sıhhiye müfettişleri hemen devreye girdi ve ilaçlama işlemlerine başladık.

Karantina altındaki otellerde çok riskli grup, riskli grup ve riskli olmayan grup şeklinde misafirleri ayrıştırarak hemen çalışmalarımız yaptık. Gerekli ayrımlar yapıldıktan sonra dezenfekte işlemleri yapıldı.

Otelde yemek sıkıntısı olduğu söylentileri çıktı. Salamis otel müdürüyle direk iletişime geçtim ve Sağlık Bakanlığı olarak yemek hizmetini sağladık.

Sıhhiye müfettişleri otele giderek Mağusa’daki tüm işlemler yapılmaya devam ediyor.

Hastalık teşhisi konulan 2 KKTC vatandaşımız var. 3 ve 4 Mart’ta Larnaka’dan gelen şahıslar.. Biz ekip,lermizle uçaktaki tüm yolcuların bilgilerine ulaştık. Yolculuk yapan 22 Türk’le iletişime geçerek gerekli sorgulamaları yaptık.

Gün be gün iletişimde kalarak hepsinin denetimlerini yaptık.

Bu tip virüslerde bağışıklık sistemi gelişir.

27 Mart’tan sonra neler yaşanacağı bizim alacağımız önlemlere bağlı. Biz tüm önlemleri layıkıyla alırsak riskleri azaltacağız. Örneğin ülkemize gelecek öğrencileri iyi bir şekilde karantinaya almalıyız. Eğer uygulamalarımızı doğru ve iyi alırsak önüne geçmemiz mümkün. Şimdilik iyi gidiyoruz.

Biz ilk önce tüm önlemlerimizi alacağız. Kişiler kendilerine düşen önlemleri yaparsa bu salgını önleyebiliriz. özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar sokağa çıkmaması lazım. Süreç içinde bağışıklık sistemimiz yükselecek.

Devam ediyor…