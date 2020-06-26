Pilli:Gelen yolcular kendi ikamet ettikleri yerde test sonuçları çıkana kadar izole olacak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye’den KKTC’ye gelecek tüm yolculara uygulanacak testler ve karantina uygulamasına yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklamada bulundu.
Bakan Pilli, tüm yolcular için Ercan Havalimanı’nda ücretsiz PCR testi yapılacağını, yolcuların test sonucu çıkana kadar konaklayacakları yerler veya ikametlerinde taahhütname imzalayarak izole olacaklarını açıkladı.
Bakan Pilli, yolcuların aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından uygulayacakları izolasyon kuralları doğrultusunda bilgilendirileceklerini kaydetti.
E gene VIP kapisindan girenler olursa nolacak sayin bakan? Bu isi becerebileceginizden eminmisiniz ? Yoksa yine test yapmadan kacanlar olur sonra de yine " KURALLARA UYMAYAN OLMUSSA ONU BEN BILEMEM" deyip isin icinden cikarsiniz. 9 kisiyi idare edemediniz sadece 1 Temmuzda , BIRGUNDE 9 ucak geliyor , halledebilecek misiniz? Eminmisiniz? Yine halkin sagliginin emin ellerde oldugu garantisini veriyormusunuz? Inanalim mi? Size bir DOKTOR olarak guvenelim mi yoksa bir POLITIKACI olarak soylediklerinizi kulak arkasi mi edelim? Yarin yine hersey boklaninca "BEN ORASINI BILEMEM" deyip isin icinden cikmayacakmisiniz? Eger bu isin sorumlulugunu tasiyamiyorsunuz , birakin da becerebilenler yapsin lutfen. Burasi bir tavuk ciftligi degil, butun halkin sagligi sizin elinize bakiyor.
ULAN TÜM BU MİLLETİN SAĞLIĞINI İNSANLARIN ELİNE OYUNCAK MI EDECEZ? Ne malum bu insanların çıkmayacağı? Çevremdekiler sıkılıp dışarı çıkacaklarını söylüyor. Çoğu kişi böyle davranacak. DEVLET ADAM GİBİ TEDBİRİNİ AL. YOKSA SOYKIRIMA GİDECEK VE HESABINI TEK TEK SİZDEN SORUCAZ!!!!
Yani ben şimdi Meclis çatısı altında dümdüz yalan söyleyen ve malum VİP çileri gizleyenlerin anlattıkları tedbirlere mi inanayım, AĞAM?
Sayın kktc halkı korkmayın biz çift taraflı test yapıp geleceğiz . Bence çok mantıklı bir karar olmuş ayrıca şunu belirtiyim bu covidi herkes geçirecek yani bugun olmazsa yarın biraz haber okuyun ve bilim insanlarının yorumlarını sizden ricam
Sayin Ogrenci nerenizden uyduruyorsunuz bu yalanlari? COVID simdiye dek sadece dunya nufusunun %10 na bulasmis yani nufusun %90 i hala oldugu gibi duruyor, viruse karsi hassa. Eger herkesin bagisiklik kazanmasini beklersek bu is daha senelerce surer. Herkesin bu hastalgi kapmasi ise TAM BIR FELAKET olur. 200 milyondan fazla kisinin olmesi anlamina gelir. Dunyanin simdiye dek gormedigi bir felakete donusur yani. Eger bu konuda bu kadar cahilseninz baskalarina akil vermeden once biraz bilgilenin ya da gotunuzden cikardiginiz bu yanlis bilgileri atip tutmayin lutfen. Tesekkurler.Beğen (2) Beğenmedim! (1)
Sakin olun gayet güzel ve akıllıca alınan bir karar hem ekonomi kalkınıcak hem de kontrollü geliş olacak halktan tek ricam korkmak kaçmak eve kapanmak yerine lütfen maske takın korkmayın...
Dogru durust onlem almazsan da yarin hastalik tekrar gelirse tekrar kapanmak zorunda kalacagiz . Iste o zaman gorurum sizi hem sizin ekonomik kalkinmanizi. Hayal dunyasinda yasarsiniz siz galiba? Ulkede dogru durust hastane yok be? Solunum cihazi gullanacak personel yok. HEMSIRE YOK, YETERLI TEST YOK!!! SOyle gabadayilik isis degil bu isler. Gorkma da bisey olmaz mantigiyla yapacaksak bu isi boku simdiden yedik demekdir zaten. Ha evet maske dakinca halloluyor bu is zerre. Bak avrupa amerkia butun dunya masgeleri dakdi hastalik da biddi , degil? :) Ne icersiniz be gardas siz da kafalar bu gadar alem? :) Siz bu salginin ciddiyetini daha annayamadiniz, bosuna gonusurusunuz vAllahi.Beğen (3) Beğenmedim! (0)
gardaş ekonomi nasıl galkınacak? Ekonomi daha beter olacak. Turist en fazla 3 hafta gelir sonra virüs patlak verir. Patlak verince iç ekonomide mahvolur. 1 vaka çıksa kimse dışarı çıkmaz. Biz kafe sahibiyiz, emin ol 1 vaka çıktığı an mahvoluruk. Millet bu sefer cidden aç galacak. Bunca zaman boşuna mı gapandık?Beğen (5) Beğenmedim! (0)
Gayet güzel ve akıllıca alınan bir karar hem ekonomi kalkınıcak hem de kontrollü geliş olacak halktan tek ricam korkmak kaçmak eve kapanmak yerine lütfen maske takın korkmayın
Dogru durust onlem almazsan da yarin hastalik tekrar gelirse tekrar kapanmak zorunda kalacagiz . Iste o zaman gorurum sizi hem sizin ekonomik kalkinmanizi. Hayal dunyasinda yasarsiniz siz galiba? Ulkede dogru durust hastane yok be? Solunum cihazi gullanacak personel yok. HEMSIRE YOK, YETERLI TEST YOK!!! SOyle gabadayilik isis degil bu isler. Gorkma da bisey olmaz mantigiyla yapacaksak bu isi boku simdiden yedik demekdir zaten. Ha evet maske dakinca halloluyor bu is zerre. Bak avrupa amerkia butun dunya masgeleri dakdi hastalik da biddi , degil? :) Ne icersiniz be gardas siz da kafalar bu gadar alem? :) Siz bu salginin ciddiyetini daha annayamadiniz, bosuna gonusurusunuz vAllahi.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Kıbrısın Kuzeyi Türkiyenin bir Alt Yönetimidir Seçilmiş uşaklara saldırmak doğru değildir Aldıkları talimatları uygulamak zorundadırlar Türkiye bu hastalığı yendiği gün KKTC yenecek Dualarımızı Türkiye İslam Cumhuriyetinden esirgemeyelim