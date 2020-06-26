Pilli:Gelen yolcular kendi ikamet ettikleri yerde test sonuçları çıkana kadar izole olacak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye’den KKTC’ye gelecek tüm yolculara uygulanacak testler ve karantina uygulamasına yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklamada bulundu.

Bakan Pilli, tüm yolcular için Ercan Havalimanı’nda ücretsiz PCR testi yapılacağını, yolcuların test sonucu çıkana kadar konaklayacakları yerler veya ikametlerinde taahhütname imzalayarak izole olacaklarını açıkladı.

Bakan Pilli, yolcuların aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından uygulayacakları izolasyon kuralları doğrultusunda bilgilendirileceklerini kaydetti.