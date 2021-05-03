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Restorancılar tam açılma istedi!

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, Pazar günleri de dahil, tam açılma talep etti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:18
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Restorancılar tam açılma istedi!

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, Üst Kurul'a itafen bir açıklama yaparak 'tam açılma' talep etti.

Restorancıların açıklaması şöyle:

" Sağlık üst kurulumuzun değerli üyeleri, işletmelerimizin dış mekanlarını açmamıza izin vereli aşağı yukarı iki ay oldu.
Mekanlarımızı açtığımızda vakalar günlük 70/80ler civarıydı. Şu an vakalar 30lu rakamlara geriledi.
Bize göre ülkenin genelini açmanın ve bunun neticesinde belirli yerlerde yığılmanın önüne geçmenin meyvelerini topluyoruz.
Yapılan açıklamalardan edindiğimiz bilgilerde bulaş şu an daha çok evlerde aile bireyleri arasında gerçekleşmekte. Biz bunun da sebebini bir yıldır kapalı kalan halkımızın halen daha akşamları ve pazarları açık alanda oturmak için bile restaurantlara, cafelere ve barlara gidemeyişinden dolayı özellikle pazarları ve akşamları evlerde kapalı ortamda toplanması olduğuna inanıyoruz.
Değerli sağlık üst kurulu üyeleri; sizlerden ricamız Pazar günleri de dahil olmak üzere işyerlerimizin açılış ve kapanış saatlerini sabah 07:00 ile akşam 23:00 olarak tekrar düzenlemenizdir."

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