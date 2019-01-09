“Rum Tarafı Barış Gücü’nde değişik yapılmasını statükonun sarsılması olarak görüyor”

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Barış Gücünün görev süresinin görüşülmesi öncesinde, New York’ta BM Genel Merkezi ve Güvenlik Konseyi Üyesi ülkelerin temsilcileri ile görüşmelerini sürdürdü.

2. Gün temaslarını BRT’ye değerlendiren Özersay, BM Barış Gücü ile ilgili Rum Tarafının tutumuna yanıt verdi.

Özersay “ Rum Tarafı Barış Gücünde değişik yapılmasını statükonun sarsılması olarak görüyor, bu nedenle karşı çıkıyor. Mücadelemiz buna karşıdır” dedi.

Rum Tarafının Ada’daki Türk Askeri ile BM Barış Gücünü ilişkilendirmeye çalıştığına işaret eden Özersay,oysa BM’nin 1964’te bir başka maksatla gönderildiğini, ancak artık şartların değiştiğini vurguladı.

Özersay, “2017 ertesi Kıbrıs’ta bir müzakere süreci olmadığı aşikar. Rum tarafı müzakere varmış gibi göstererek BM Barış Gücü’nde değişiklik yapılmasını önlemeye çalışıyor. Bu tutarsız bir yaklaşımdır. BM Barış Gücünün aynen devamından yana olan anlayışa, yani statükonun devamına karşıyız ve bu yönde diplomatik girişimler yapıyoruz” diye konuştu.