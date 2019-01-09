Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
banner40

“Rum Tarafı Barış Gücü’nde değişik yapılmasını statükonun sarsılması olarak görüyor”

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:50
“Rum Tarafı Barış Gücü’nde değişik yapılmasını statükonun sarsılması olarak görüyor”

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Barış Gücünün görev süresinin görüşülmesi öncesinde, New York’ta BM Genel Merkezi ve Güvenlik Konseyi Üyesi ülkelerin temsilcileri ile görüşmelerini sürdürdü.

banner41
2. Gün temaslarını BRT’ye değerlendiren Özersay, BM Barış Gücü ile ilgili Rum Tarafının tutumuna yanıt verdi.

Özersay “ Rum Tarafı Barış Gücünde değişik yapılmasını statükonun sarsılması olarak görüyor, bu nedenle karşı çıkıyor. Mücadelemiz buna karşıdır” dedi.
Rum Tarafının Ada’daki Türk Askeri ile BM Barış Gücünü ilişkilendirmeye çalıştığına işaret eden Özersay,oysa BM’nin 1964’te bir başka maksatla gönderildiğini, ancak artık şartların değiştiğini vurguladı.

Özersay, “2017 ertesi Kıbrıs’ta bir müzakere süreci olmadığı aşikar. Rum tarafı müzakere varmış gibi göstererek BM Barış Gücü’nde değişiklik yapılmasını önlemeye çalışıyor. Bu tutarsız bir yaklaşımdır. BM Barış Gücünün aynen devamından yana olan anlayışa, yani statükonun devamına karşıyız ve bu yönde diplomatik girişimler yapıyoruz” diye konuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ertaç Eser 2019-01-09 18:42:40

Hocam bu görüşmeler güzel de,bu müthiş hayat pahalılığı bizi bitirdi be,biraz da bu işlerle uğraşşanız,hani o söz verdiğiniz avrupalı KKTC yi yaratacaktınız ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Başsavcı Yardımcısı Sarper Altıncık oldu
Başsavcı Yardımcısı Sarper Altıncık oldu
CTP’li Meclis Üyeleri'nden Arter'e sert eleştiri!
CTP’li Meclis Üyeleri'nden Arter'e sert eleştiri!
Yetki Erdoğan'da
Yetki Erdoğan'da

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim