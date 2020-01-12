Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...

Sadıkoğlu: “Liderliği yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 8. Ölüm Yıldönümü…

12 Ocak 2020 Pazar 18:19
Sadıkoğlu: “Liderliği yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”

 İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün 8. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. 

Mesajında Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Denktaş’ı rahmet, minnet ve şükranla anan Başkan Sadıkoğlu, Denktaş’ın liderliğinin yollarını aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Başkan Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde dirayet ve özveriyle savundu. Bu sebeptendir ki; Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, mücahit, lider, devlet adamı olan Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza etmiş, etmeye de devam edecektir. Liderliği dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatacaktır. Bu vesileyle, yeri asla doldurulamayacak büyük insan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının yıldönümünde saygı, şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum…”

Anahtar Kelimeler:
Hasan SadıkoğluRauf Raif Denktaşİskele Belediye BaşkanıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm Şurası tamamlandı
Turizm Şurası tamamlandı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Geçitköy Barajı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Geçitköy Barajı’nı ziyaret etti
Güven Arıklı: “Denktaş’ı Minnetle Anıyoruz”
Güven Arıklı: “Denktaş’ı Minnetle Anıyoruz”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim