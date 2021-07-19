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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

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19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:54
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

Bayram tatili boyunca PCR merkezleri çalışma saatleri aşağıda yer almaktadır. 

Lefkoşa Fuar Alanı , Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi , Gazimağusa Magem, İskele Düğün Salonu 20 Temmuz 2021 Salı günü hizmet vermeyecektir. 

Lefkoşa Fuar Alanı,  Mücahitler Sitesi, Girne Özyalçın PCR Merkezi 
21 Temmuz 2021 Çarşamba gününden itibaren bayram süresince açık olacaktır.  

Gazimağusa Magem 22 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren, İskele Düğün Salonu ise 23 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren açık olacaktır. 

Merkezler 08.00- 14.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. 

Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği PCR merkezlerinin çalışma saatlerini ilgili merkezler ve internet sitelerinden sorgulayabilirsiniz. 

Elite Hospital (24 saat numune alımı ) 

Hafta içi 08.00-19 00'a  kadar sonuçlar aynı gün. 19.00'dan dan sonra sonuçlar ertesi gün. 

Hafta sonları ve bayram boyunca 08.00-17.00'ye kadar sonuçlar aynı gün.
17.00'den sonra alınan sonuçlar ertesi gün. 

Kolan Hastanesi ( 24 saat ) hergün 

Mağusa Tıp Merkezi 

Hafta arası 08.00 -17.30
Hafta sonu ve Bayram 1. 2. ve 3. Günü-  08.00 -13.00
Bayramın 4. Günü 08.00 -17. 30 

Güzelyurt Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri  Üniversitesi 

Bayramın 1. 2. ve 3. Günü - 08.00-15.00

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