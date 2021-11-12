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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Yaş Aralığı Genişletilmiş Aşılama Programını açıkladı...

12 Kasım 2021 Cuma 15:50
1054 Okunma
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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YAŞ ARALIĞI GENİŞLETİLMİŞ AŞILAMA PROGRAMIMIZ 

 

Aşı yapılan gurup

Yapılacak Aşı 

1.

12-18 yaş aşısız kişiler

Biontech

2.

18 yaş ve üzeri aşısız kişiler 

Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen)

3.

18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 

3.doz 

4.

18 yaş üzeri 2 doz Biontech  olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz Biontech

5.

18 yaş ve  üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı   olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar

3.doz   Biontech

6.

18 yaş ve  üzeri Johnson & Johnson aşı   olup üzerinden 3  ay geçmiş olanlar

2.doz    Biontech

7.

Sağlık çalışanı olup 3.dozun üzerinden 1 ay geçmiş olanlar

4.doz    Biontech

COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR

Lefkoşa

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

a

a

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

a

a

Cyprus Life Hospital

a

Değirmenlik Sağlık Merkezi

a

Elit Hospital

a

Etik Hastanesi

a

Fuar Alanı Aşı Merkezi

a

Kolan Lefkoşa Hastanesi

a

Miracle Hospital

a

Trenyolu Polikliniği

a

a

Gazi Mağusa

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Gazi Mağusa Devlet Hastanesi

a

a

Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri

a

Akdoğan Sağlık Merkezi

a

a

Geçitkale Sağlık  Merkezi

a

Kunter Güven Hastanesi

a

Mağusa Tıp Merkezi

a

Mağusa Yaşam Hastanesi

a

Maraş Sağlık Merkezi

a

a

Serdarlı Sağlık Merkezi

a

Girne

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Girne Akçiçek Hastanesi

a

a

Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi

a

a

Çamlıbel Sağlık Merkezi

a

a

Dikmen Sağlık Ocağı

a

Esentepe Sağlık Merkezi

a

Girne Amerikan Üniversitesi

a

a

Lapta Sağlık Merkezi

a

a

Özel Girne Hastanesi

a

Özyalçın Aşı Merkezi

a

a

Güzelyurt

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Güzelyurt Saglik Merkezi

a

Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri

a

a

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni.

a

İskele

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

İskele Sağlık Merkezi

a

a

Dipkarpaz Sağlık Merkezi

a

Mehmetçik Sağlık Merkezi

a

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi

a

a

Lefke

Kurum

Sinovac

Biontech

Johnson & Johnson (Janssen)

Cengiz Topel Hastanesi

a

a

Lefke Avrupa Üniversitesi

a

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