Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

YAŞ ARALIĞI GENİŞLETİLMİŞ AŞILAMA PROGRAMIMIZ
|
|
Aşı yapılan gurup
|
Yapılacak Aşı
|
1.
|
12-18 yaş aşısız kişiler
|
Biontech
|
2.
|
18 yaş ve üzeri aşısız kişiler
|
Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen)
|
3.
|
18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara
|
3.doz
|
4.
|
18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar
|
3.doz Biontech
|
5.
|
18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar
|
3.doz Biontech
|
6.
|
18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar
|
2.doz Biontech
|
7.
|
Sağlık çalışanı olup 3.dozun üzerinden 1 ay geçmiş olanlar
|
4.doz Biontech
COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR
|
Lefkoşa
|
Kurum
|
Sinovac
|
Biontech
|
Johnson & Johnson (Janssen)
|
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
|
a
|
a
|
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
|
a
|
a
|
Cyprus Life Hospital
|
a
|
Değirmenlik Sağlık Merkezi
|
a
|
Elit Hospital
|
a
|
Etik Hastanesi
|
a
|
Fuar Alanı Aşı Merkezi
|
a
|
Kolan Lefkoşa Hastanesi
|
a
|
Miracle Hospital
|
a
|
Trenyolu Polikliniği
|
a
|
a
|
Gazi Mağusa
|
Kurum
|
Sinovac
|
Biontech
|
Johnson & Johnson (Janssen)
|
Gazi Mağusa Devlet Hastanesi
|
a
|
a
|
Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri
|
a
|
Akdoğan Sağlık Merkezi
|
a
|
a
|
Geçitkale Sağlık Merkezi
|
a
|
Kunter Güven Hastanesi
|
a
|
Mağusa Tıp Merkezi
|
a
|
Mağusa Yaşam Hastanesi
|
a
|
Maraş Sağlık Merkezi
|
a
|
a
|
Serdarlı Sağlık Merkezi
|
a
|
Girne
|
Kurum
|
Sinovac
|
Biontech
|
Johnson & Johnson (Janssen)
|
Girne Akçiçek Hastanesi
|
a
|
a
|
Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi
|
a
|
a
|
Çamlıbel Sağlık Merkezi
|
a
|
a
|
Dikmen Sağlık Ocağı
|
a
|
Esentepe Sağlık Merkezi
|
a
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
a
|
a
|
Lapta Sağlık Merkezi
|
a
|
a
|
Özel Girne Hastanesi
|
a
|
Özyalçın Aşı Merkezi
|
a
|
a
|
Güzelyurt
|
Kurum
|
Sinovac
|
Biontech
|
Johnson & Johnson (Janssen)
|
Güzelyurt Saglik Merkezi
|
a
|
Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri
|
a
|
a
|
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni.
|
a
|
İskele
|
Kurum
|
Sinovac
|
Biontech
|
Johnson & Johnson (Janssen)
|
İskele Sağlık Merkezi
|
a
|
a
|
Dipkarpaz Sağlık Merkezi
|
a
|
Mehmetçik Sağlık Merkezi
|
a
|
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi
|
a
|
a
|
Lefke
|
Kurum
|
Sinovac
|
Biontech
|
Johnson & Johnson (Janssen)
|
Cengiz Topel Hastanesi
|
a
|
a
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
a