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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Kanser Haftası dolayısıyla 4 Nisan Pazartesi Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve uzmanların konuşma gerçekleştireceği basın toplantısı düzenliyor. 

03 Nisan 2022 Pazar 13:07
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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Sağlık Bakanlığı açıklaması şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı Kanser Haftası dolayısıyla 4 Nisan Pazartesi Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve uzmanların konuşma gerçekleştireceği basın toplantısı düzenliyor. 

Toplantı programının akışı 

Konuşmacılar 

- Sağlık Bakanı  - Açılış Konuşması 
- Patoloji Uzmanı Dr. Minel Özen - Kanser İstatistikleri  
- Onkoloji Uzmanı Dr. Ömer Diker  - Medikal Tedavi  
- Çiğdem Adataş - Kanser Tarama Birimi Hemşiresi 

Tüm basın mensuplarının katılımını bekleriz.

4 Nisan Pazartesi saat 09.30 
Yer: Golden Tulip Otel Toplantı Salonu

Son Güncelleme: 03.04.2022 13:33
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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