Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı açıklaması şu şekilde:
Sağlık Bakanlığı Kanser Haftası dolayısıyla 4 Nisan Pazartesi Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve uzmanların konuşma gerçekleştireceği basın toplantısı düzenliyor.
Toplantı programının akışı
Konuşmacılar
- Sağlık Bakanı - Açılış Konuşması
- Patoloji Uzmanı Dr. Minel Özen - Kanser İstatistikleri
- Onkoloji Uzmanı Dr. Ömer Diker - Medikal Tedavi
- Çiğdem Adataş - Kanser Tarama Birimi Hemşiresi
Tüm basın mensuplarının katılımını bekleriz.
4 Nisan Pazartesi saat 09.30
Yer: Golden Tulip Otel Toplantı Salonu