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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

“Bakan Pilli, TC Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı uzman heyetle görüştü” 

29 Nisan 2022 Cuma 10:14
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, TC ile KKTC arasında 2008 yılında imzalanan sağlık alanında işbirliğine ilişkin protokolün güncellenmesi ve yenilenmesi konusunda işbirliği çalışmalarını yapmak üzere KKTC’de bulunan TC Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı uzman heyetle görüştü. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi sağlıkta da her zaman yanımızda olduğunu belirleten Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadelede desteklerini esirgemediklerini vurguladı. 

Bakan Pilli, bu zor dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla Acil Durum Hastanesi’nin ülkemize kazandırıldığını, yapılan desteklerle ülkemizde pandemi yönetiminde başarılı sonuçlara ulaşıldığını kaydetti. 

Sağlıkta alt yapı konusunda bir takım eksiklikler bulunduğuna işaret eden Bakan Pilli, Lefkoşa’da 500 yataklı yeni hastanenin yapımı, yarım kalan Girne Hastanesi, Güzelyurt Hastanesi ve AMATEM binasının tamamlanmasıyla sağlıkta önemli bir gelişim sağlanabileceğini söyledi. 

Heyetin aramızda bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Pilli, bu vesile ile bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür ettiğini, iki ülke arasında sağlık alanında devam eden işbirliğinin geleceğe yönelik yeni projelerle süreceğini ifade etti.

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