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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

28 Haziran 2022 Salı 12:38
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!
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Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı hastaneler ve sağlık merkezlerinde diyabet, hipertansiyon ve böbrek taramalarının başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından aranan kişilerin, kendilerine gelen mesaj içerisindeki talimatları uygulayarak, belirtilen günde randevu verilen merkeze başvurmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, “Toplum sağlığını geliştirmek için yapılan bu tarama programına ilgi gösteren ve katkı koyan tüm halkımıza teşekkür ederiz” denildi.

Son Güncelleme: 28.06.2022 12:53
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