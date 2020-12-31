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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Güneye geçişlerle ilgili kısıtlamalar da daha önce olduğu gibi sağlık amaçlı geçiş yapacaklar yasaklardan muaf olacak.

31 Aralık 2020 Perşembe 11:58
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı duyuru

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar uyarınca güneye geçişlerle ilgili kısıtlamalar da daha önce olduğu gibi sağlık amaçlı geçiş yapacaklar yasaklardan muaf olacaktır.

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