Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı duyuru
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar uyarınca güneye geçişlerle ilgili kısıtlamalar da daha önce olduğu gibi sağlık amaçlı geçiş yapacaklar yasaklardan muaf olacaktır.
Güneye geçişlerle ilgili kısıtlamalar da daha önce olduğu gibi sağlık amaçlı geçiş yapacaklar yasaklardan muaf olacak.
Sağlık Bakanlığı duyuru
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar uyarınca güneye geçişlerle ilgili kısıtlamalar da daha önce olduğu gibi sağlık amaçlı geçiş yapacaklar yasaklardan muaf olacaktır.