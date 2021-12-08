Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru

Sağlık Bakanlığı açıklaması:

Covid-19 ile mücadele kapsamında Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan aşılamalar Sağlık Bakanlığı personeli ve Girne Belediyesi'nin destekleri ile 9.12.2021 Perşembe gününden itibaren Yeni Liman yolunda Leymosunlular Kültür Derneği'nde hafta içi hergün 8.30-14.00 saatleri arasında olacaktır.

Covid-19 Aşı Merkezleri ve aşı uygulamaları: