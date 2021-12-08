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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Aşı Merkezleri ve aşı uygulamalarını duyurdu!

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:41
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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru
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Sağlık Bakanlığı açıklaması:

Covid-19 ile mücadele kapsamında Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan aşılamalar Sağlık Bakanlığı personeli ve Girne Belediyesi'nin destekleri ile 9.12.2021 Perşembe gününden itibaren Yeni Liman yolunda Leymosunlular Kültür Derneği'nde hafta içi hergün 8.30-14.00 saatleri arasında olacaktır. 

Covid-19 Aşı Merkezleri ve aşı uygulamaları: 

LEFKOŞA BÖLGESİ
HASTANE ADI Uygulanan Aşılar
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Sinovac/ Biontech
Kolan British Hospital  Sinovac
Değirmenlik Sağlık Merkezi Sinovac/ Biontech
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi  Sinovac/ Biontech/ Janssen
Trenyolu Polikliniği Sinovac/ Biontech/ Janssen
Cyprus Life Hospital Sinovac
Elite Hospital Sinovac
Etik Hastanesi Sinovac
GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
Gazimağusa Devlet Hastanesi  Sinovac /Biontech/ Janssen
Maraş Sağlık Merkezi  Sinovac /Biontech
Mağusa Yaşam Hastanesi  Sinovac
Akdoğan Sağlık Merkezi  Sinovac/ Biontech
Serdarlı Sağlık Merkezi  Sinovac/ Biontech
Geçitkale Sağlık Merkezi  Sinovac/ Biontech
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi Sinovac/ Biontech
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri  Sinovac/ Biontech
Kunter Güven Hastanesi Sinovac
Mağusa Tıp Merkezi Sinovac
GİRNE BÖLGESİ
Leymosun Kültür Evi  Sinovac /Biontech/ Janssen
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi  Sinovac /Biontech
Lapta Sağlık Merkezi  Sinovac /Biontech
Çamlıbel Sağlık Merkezi  Sinovac /Biontech
Esentepe Sağlık Merkezi  Sinovac /Biontech
Girne Amerikan Üniversitesi  Sinovac /Biontech/ Janssen
Dikmen Sağlık Ocağı Sinovac /Biontech
İSKELE BÖLGESİ
İskele Sağlık Merkezi  Sinovac /Biontech
Dipkarpaz Sağlık Merkezi  Sinovac /Biontech
Mehmetçik Sağlık Merkezi  Sinovac /Biontech
LEFKE-GÜZELYURT BÖLGESİ
Cengiz Topel Devlet Hastanesi Sinovac /Biontech
Güzelyurt Sağlık Merkezi  Sinovac /Biontech
YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri Sinovac /Biontech

Son Güncelleme: 08.12.2021 15:51
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