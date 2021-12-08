Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru

Sağlık Bakanlığı açıklaması:
Covid-19 ile mücadele kapsamında Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan aşılamalar Sağlık Bakanlığı personeli ve Girne Belediyesi'nin destekleri ile 9.12.2021 Perşembe gününden itibaren Yeni Liman yolunda Leymosunlular Kültür Derneği'nde hafta içi hergün 8.30-14.00 saatleri arasında olacaktır.
Covid-19 Aşı Merkezleri ve aşı uygulamaları:
|LEFKOŞA BÖLGESİ
|HASTANE ADI
|Uygulanan Aşılar
|Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
|Sinovac/
|Biontech
|Kolan British Hospital
|Sinovac
|Değirmenlik Sağlık Merkezi
|Sinovac/
|Biontech
|Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
|Sinovac/
|Biontech/
|Janssen
|Trenyolu Polikliniği
|Sinovac/
|Biontech/
|Janssen
|Cyprus Life Hospital
|Sinovac
|Elite Hospital
|Sinovac
|Etik Hastanesi
|Sinovac
|GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
|Gazimağusa Devlet Hastanesi
|Sinovac
|/Biontech/
|Janssen
|Maraş Sağlık Merkezi
|Sinovac
|/Biontech
|Mağusa Yaşam Hastanesi
|Sinovac
|Akdoğan Sağlık Merkezi
|Sinovac/
|Biontech
|Serdarlı Sağlık Merkezi
|Sinovac/
|Biontech
|Geçitkale Sağlık Merkezi
|Sinovac/
|Biontech
|Yeni Erenköy Sağlık Merkezi
|Sinovac/
|Biontech
|Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri
|Sinovac/
|Biontech
|Kunter Güven Hastanesi
|Sinovac
|Mağusa Tıp Merkezi
|Sinovac
|GİRNE BÖLGESİ
|Leymosun Kültür Evi
|Sinovac
|/Biontech/
|Janssen
|Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi
|Sinovac
|/Biontech
|Lapta Sağlık Merkezi
|Sinovac
|/Biontech
|Çamlıbel Sağlık Merkezi
|Sinovac
|/Biontech
|Esentepe Sağlık Merkezi
|Sinovac
|/Biontech
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Sinovac
|/Biontech/
|Janssen
|Dikmen Sağlık Ocağı
|Sinovac
|/Biontech
|İSKELE BÖLGESİ
|İskele Sağlık Merkezi
|Sinovac
|/Biontech
|Dipkarpaz Sağlık Merkezi
|Sinovac
|/Biontech
|Mehmetçik Sağlık Merkezi
|Sinovac
|/Biontech
|LEFKE-GÜZELYURT BÖLGESİ
|Cengiz Topel Devlet Hastanesi
|Sinovac
|/Biontech
|Güzelyurt Sağlık Merkezi
|Sinovac
|/Biontech
|YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri
|Sinovac
|/Biontech
Son Güncelleme: 08.12.2021 15:51