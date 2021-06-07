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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:25
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

Sağlık Bakanlığı'nın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda bugünden itibaren Covid-19 antijen testleri ücretsiz olarak yapılmaya başlanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanmaktadır. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesi mevcut sistem tarafından yapılacaktır. 

Hızlı antijen test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:56
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