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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

02 Eylül 2021 Perşembe 15:46
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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklaması:

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Ada Pass uygulamasında, aşı bilgi sistemine girilen bilgilerin eksikliği veya hataların düzeltilmesi için aşağıda yer alan merkezlerde hafta içi hergün 08.00-17.00 saatleri başvuruda bulunan kişilerin işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.  

Lefkoşa
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 

Girne
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi 

Güzelyurt 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri
Yeniboğaziçi 

Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Kampüsü

Son Güncelleme: 02.09.2021 16:27
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