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Sahte dolarlara dikkat!

Ağustos ayı içerisinde LB63065053R,  LB63065000R, LB63095009R ve LB55095050R seri numaralarını içeren toplam 10 adet sahte ABD Dolarını tedavüle süren İ.H. (E-20) yakalandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:30
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Sahte dolarlara dikkat!

Ağustos ayı içerisinde LB63065053R,  LB63065000R, LB63095009R ve LB55095050R seri numaralarını içeren toplam 10 adet sahte ABD Dolarını tedavüle süren İ.H. (E-20) yakalandı.

Polisten yapılan açıklamada İ.H.’nin Boğaz-İskele anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir benzinlik istasyonuna akaryakıt karşılığı dolarları vererek piyasaya sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan polis LB63065053R, LB63065000R, LB63095009R ve LB55095050R seri numaralarını içeren 100'lük banknotlardan oluşan toplam 1000 ABD Dolarının tedavüle sürüldüğüne dikkat çekti.

Polis’ten yapılan açıklamada “söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 100'lük ABD Doları cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

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