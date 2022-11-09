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Sahte pasaportla KKTC'ye gelmek istedi

Sahte Resmi Evrakı Tedavüle Sürme ve Başkasının kimliğine bürünme suçlarından tutuklanan zanlı Mohammed Emad Bayesti mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 15:36
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Sahte pasaportla KKTC'ye gelmek istedi



Sahte Resmi Evrakı Tedavüle Sürme ve Başkasının kimliğine bürünme suçlarından tutuklanan zanlı Mohammed Emad Bayesti mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mohammed Emad Bayestı’nin Sahte Resmi Evrakı Tedavüle Sürme ve Başkasının kimliğine bürünme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 31.10.2022 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa’da Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye Lokmacı Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak isteyen İran uyruklu Mohammed Emad Bayestı’ni (E-21) tasarrufunda bulundurduğu Jimenez Posada adına düzenlenmiş sahte İspanyol pasaportunu görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle başkasının kimliğine bürünüp sahte resmi evrakı tedavüle sürdüğünü anlattı. Polis, konu şahsın makul şüphe üzerine soruşturma maksatlı LPM Adli Şube'ye getirildiği zaman yapılan üst aramasında 1 adet sahte olduğu düşünülen ve üzerinde zanlıya ait fotoğraf yapıştırılmış olan Dimitrov Krum Radoslavov adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportunu bulunduğunu ve konu Bulgaristan pasaportundan yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 02.10.2022 tarihlerinde Beyarmudu Sınır Kapısı'ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye 30 günlük vize ile giriş yaptığının tespit edildiğini anlattı. Polis, konu şahsın cep telefonunda bulunan ve esas kimliği olduğunu beyan ettiği Mohammed Emad Bayestı adına isdar olunan N53894192 seri numaralı İran pasaportu ile 23.09.2022 tarihinde Ercan Havaalimanı'ndan 15 günlük vize ile KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)  

Anahtar Kelimeler:
Sahte PasaportKKTCTutuklu
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