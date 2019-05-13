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Sanayi Odası: Ülkemiz oldukça zor günlerden geçiyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, hükümette yaşanan sorunlarla ilgili basın açıklaması yaparak ülkenin oldukça zor günlerden geçtiğini belirtti.  Sanayi Odası, kurulacak olan yeni hükümetin en erken zamanda  göreve başlaması gerektiğine dikkat çekti.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:59
Sanayi Odası: Ülkemiz oldukça zor günlerden geçiyor
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İçerisinden geçmekte olduğumuz ekonomik sıkıntılar ve adeta öğrenilmiş çaresizlik gibi yaşanan siyasi istikrasızlıklar sebebi ile ülkemiz yine oldukça zor günlerden geçmektedir.

Doviz kurlarındaki dalgalanmalar, bunlara müdahale edebilecek enstrüman yoksunlukları, bu sorunların aşılması için alınan tedbirlerin tamamına yakınının zamlar şeklinde ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  Ayrıca aylar boyu sürüncemede kalan ve henüz dahi imzalanamayan Ekonomik İşbirliği Protokolü, zaten ciddi bir kriz içerisinde bulunan ve ağır aksak yürüyen ekonomimiz, hükümetin istifasını sunması ile tamamen durma noktasına gelmiştir.

Gelinen bu aşamada, hükümetin en erken zamanda kurulmasına, ekonominin çarklarının yeniden dönmesine ve siyasi istikrararın çok kısa bir sürede yakalanmasına ihtiyaç vardır. Zaman kaybetme lüksümüzün olmadığı aşikardır. Ülkemizin, siyasi kavgalar, manevralar ve hükümet sürecini uzatacak krizler gibi yeni zaman kayıplarına yol açacak tutumlara ihtiyacı yoktur.

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İçinde bulunduğumuz süreç, birlik ve beraberlik içerisinde, partisel değil, ülkesel çıkarların gözetildiği bir anlayışla hareket edilmesini zorunlu kılmaktadır. Zaman, halkın dağ gibi birikmiş sorunlarına çözüm bulmak için hemen çalışılması gereken bir zamandır.

Bu bağlamda, gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerekse siyasi partilerin hükümet kurma sürecinde bu bilinçle hareket etmesinin ülke adına çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Sürecin geciktirilmesinin kimselere siyasi bir katkı sağlamayacağını, ekonomimizin daha da dibe vurmasından başka hiçbir işe yaramayacağını yineler, saygılar sunarız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi Odası
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