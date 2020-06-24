Saner: UBP erken seçimden çekinmez

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, partisinin erken seçimden asla çekinmediğini, bir erken seçimden halkın desteği ile başarı ile çıkacaklarına emin olduklarını ancak bugün için sağlık ve ekonomi konuları üzerinde durduklarını söyledi.

BRT’ye konuk olan Saner, seçim takvimi ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:

“UBP için seçim takvimi hiç durmaz. En dinamik parti UBP’dir. UBP’nin tek rakibi yine UBP’dir.

UBP dışında kimse erken seçime gidelim diyemez. UBP büyük bir kayadır. Üzerinden uğraşa uğraşa toz alırlar. Kayaya kimse dokunamaz. UBP ile görüşürken ve konuşurken seçim olasılığı dâhil olmak dahil 2 kere düşünme zorunluluğu var.

UBP seçimler geldiğinde, ülkede her noktada aday gösteren bir partidir.

Biz aynı kararlılık ve inançla KKTC’ye bağlılıkla bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Rakiplerimiz bizi izlemeye devam etsin.

Bizim yaptığımız işlerden feyz alsınlar, bizi izlemeleri onlara ders vermeye yetecektir.

“BAKAN DEĞİŞİMİ BAŞBAKANIN YETKİSİNDEDİR”

Turizm ve Çevre Bakanının görevinden alınmasında da değinen Saner, bakan değiştirmenin sadece başbakanın yetkisinde olduğunu söyledi.

Saner şöyle konuştu:

“Sayın başkanın aldığı kararlar üzerine bir söz söylemem mümkün değildir. UBP olarak biz sayın başkanla birlikte hareket ediyoruz. UBP’de bir arkadaşımız değiştiği zaman onun yerine bunları yapabilecek bir o kadar daha arkadaşımız vardır. Şu an görev yapan arkadaşlarımız da diğer dışarıda bulunan arkadaşlarımız gibi daha önce şans bulup bakanlar kurulunda yer alan arkadaşlardır. Dolayısıyla Sayın Başbakanın takdir hakkı konusunda bence hiçbir sakınca yoktur. Çünkü UBP’de bir arkadaşımız yer değişir, diğer arkadaşımız onun bıraktığı yerden bayrağı devralarak daha ileri taşımakla görevlidir. Bizim tek hedefimiz ülkeye hizmet etmektir.

“KİMSE UBP’Yİ TEHDİT EDEMEZ”

UBP Genel Sekreteri “bu süreçte tehdit edildiniz mi?” şeklindeki bir başka soruyu ise şöyle yanıtladı:

“UBP’ni tehdit etmeye kimsenin gücü yetmez. Çok net söyleyeyim, UBP bugüne kadar ve bundan sonra da ülkenin geleceğini belirlemede söz sahibi olmaya devam edecek.

Sağlıkta bu kadar iyi gidişattan sonra, dünya hala daha dökülürken biz ülkede caddede öpüşmeye başladık. Bu kadar da gevşek noktaya geldik, çünkü sağlık alanında tehdit yok.

Bu kadar başarılı süreç götürüldü, bu olurken muhalefet ciddi şekilde sıkıntılıydı.

UBP’nin tüm dünyada olduğu gibi tecrübesi olmadığı için başaramayacağını, kendilerinin yapamayacağını ve Covid sayesinde UBP’ye yaptıracaklarına inanırlardı. Maalesef bu gerçekleşmedi. İyi hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere, ülkede 20 bin kişinin bu hastalıktan enfekte olacağını ifade etmiştir. Hiç tedbir almazsak. Yarı tedbir alırsak 2000lerde olacaktı. Bunların da hiç biri gerçekleşmedi. Bunu da sorduğunuz zaman bana da Bilim kurulum cevap verdi gibilerinden davranış içine girdi. Biz sağlık Bakanlığımızdaki bilim kurulu sayesinde bugünlere geldik. Allah herkesten, başta sağlık çalışanlarından razı olsun. Akıncı olağanüstü hal ilan edip yönetimi eline almak istedi. Pandemiyi avantaja çevirmek için uğraştı. Hükümet tatlı sert uygulamalarla, yarı açık bu pandemiyi atlatarak, sırası geldiğinde tedbirleri sertleştirerek başarılı bir süreç geçirdi. Şimdi ekonomide de bir başarı sağlanacak. Bunu bilenler daha da güçlenmesin diye UBP’ye saldırıyor.