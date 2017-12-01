Sendikalar: "Toplum yok olma sürecine girdi"

Sendikalar, akaryakıta, ruhsatlara ve diğer kalemlere gelen zamlarla ilgili hükümete ateş püskürüyor.

Yeni Bakış gazetesinden Eniz Orakçıoğlu'na konuşan sendika yetkilileri, ekonomik sorunlarla boğuşan halkın, dövizin yükselişi ve TL’nin değer kaybı ile zar zor geçinmeye çalışışırken, bir de zamlar altında ezildiğini dile getirdi.



Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı;

“Halkın alım gücü daha da düşürülmektedir”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Dövizin patlama yaptığı bir noktada çalışanların ve toplumun bütününün alım gücünün yüzde 30-35 oranda düştüğünü söyleyerek, “Hükümet ise insanların alım gücünü iyileştirmeye uğraşacağına hala zam yapmaktadır. Akaryakıta yapılan zam ülkedeki bütün diğer katmanlara zam yapıldı anlamına gelmektedir. Çünkü bütün sektörler akaryakıtla ilgilidir, dolayısıyla bu zam bütün sektörlere yansıyacak demektir. Bu da demektir ki çalışanların, özellikle de özel sektörde sendikasız olarak asgari ücretin altında çalıştırılanların alım gücü bir o kadar daha azalacaktır. Özellikle Çalışma ve Maliye Bakanı Sosyal Sigortalar artıya geçti, maliye artıya geçti derken ve bütçeyi ilk defa artı değer ile kapattık diyenler, bu zamları yaparken çalışanların ve halkın kaybedilen alım gücünün yerine getirilmesi için kararlar almalıdır ve uygulamalar yapmalıdır. Dolayısıyla yarından tezi yok özellikle Maliye Bakanı bu ülkede çalışanların ve halkın, özellikle de asgari ücret altında inleyen insanların alım gücünü yerine koymak için tedbir almalıdır. Zamların gerekçesi olarak dövizin yükselişini gösteren hükümet, dövizin yükselişiyle düşen alım gücünü düzeltmek zorundadır” dedi.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek;

“Zamlar çalışanın kabusu oldu”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek ise, zamların dar kesimli çalışanların kabusu haline geldiğini vurgulayarak, “Özellikle Türk Lirasının değer kaybetmesi, dövizin yükselmesi, maaşların yetersiz duruma gelmesi özel sektör çalışanları açısından hayatı yaşanmayacak bir duruma sokmuştur. Zam bizim ülkemizde ekonominin kronik bir sorunudur, ne ilk defa olmuştur, ne de son olacaktır. Ancak ülkemizde TL’yi kullanmamızdan dolayı TL konusunda hiçbir tasarruf tedbiri alamamaktan dolayı gelen bir sorundur. Bu sorunun aşılması içinde kısa, orta ve uzun vadede birtakım tedbirlerin alınması gerekir. En azından dar gelirli insanların yaşamını kolaylaştırmak ve zor durumdan kurtarmak için tedbirler alınabilir. Örneğin üniversitede okuyan ve harçları döviz olan okulların kurlarını sabitleyerek bir önlem alınabilir. Ancak gelinen süreç ne yapılırsa yapılsın özellikle açlık sınırında yaşayan asgari ücretliler için tam bir kabus ve yok olma sürecidir. Umarım önümüzdeki dönemde, seçimlerden sonra oluşacak emekten yana hükümet de bu konuda özel sektör çalışanları ve diğer emekçileri koruyacak tedbirleri hayata geçirir” diye konuştu.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan;

“Halk bunun hesabını soracaktır”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan da, hükümetin halkın yararına hiçbir adım atmadığını vurgulayarak, “Bugün dövizin başını alıp gittiği bir noktada, insanlar mutfağında yanan yangınla uğraşırken, yangının üzerine daha da benzin dökercesine özellikle Euro dizel ve gazyağında yapılan zam peryodik olarak diğer temel tüketim maddelerine de gelecek zammı peşinde getirmiştir. Bu çerçeve içerisinde asgari ücreti hiç konuşmayanlar, emekçinin nasıl geçindiğini düşünmeyenler oturup zam yerine akaryakıt üzerindeki fonlarla indirim yapacaklarına ve akaryakıtı daha da ucuzlatıp piyasanın ucuzlamasını sağlayacaklarına bunun yerine akaryakıta zam yaparak sıkıntıların daha da büyümesine sebep olmuştur. Ama gün yakındır bunun hesabı halkımız ve emekçiler sandıkta soracaktır” şeklinde konuştu.



Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan;

“Hükümet 3 maymunu oynuyor”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan ise, ülkeyi yönetenlerin hiçbir önlem ve tedbir almadığının altını çizerek, “Bu halk ekonomik sorunlar altında eziliyor, hükümet seyirci kalıyor, hiçbir önlem almıyor. Gelinen noktada insanlar üç işte yapsa geçinemiyor. Bu ülkenin girdi çıktısı döviz üzerinden olması, dövizin yükselişi, TL’nin değer kaybetmesi ve insanların TL üzerinden maaş alması, gelen okkalı zamlar halkı zor durumda bırakıyor. Herkes bir seçim furyasına daldı gidiyor, ama diğer taraftan halk eziliyor ve vatandaş gerçekten çok kötü duruma gelmiştir. Çok değişik bir seçim olacağını ve bu yaşananların hesabını halkın soracağını düşünüyorum. Artık kimse bizi bedavaya yönetmeye kalkmasın, gelecek olanlarda halkı düşünsün ve bu halka nasıl daha rahat bir nefes aldırabileceklerini planlasın. Hükümet edenler bugün tüm sorunlara rağmen 3 maymunu oynamaktadır.