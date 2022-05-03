Şentop: Töre ile yaptığımız görüşmede son siyasi gelişmeleri de ele aldık

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede son siyasi gelişmeler de alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Ramazan Bayramı münasebetiyle telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Şentop paylaşımında, “telefonda görüştüğümüz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile son siyasi gelişmeleri ele alan, iki ülke arasındaki dostluğu ve kardeşliği vurgulayan verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı..