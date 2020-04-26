SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, toplam 262 test yapıldığını herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıkladı .
Bakan Pilli'nin , 26 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 262
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:0
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: YOK
Yapılan Toplam Test Sayısı : 9009
Toplam Vaka Sayısı:108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 92
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:YOK
Son Güncelleme: 26.04.2020 17:08