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SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka yok

Bakan Pilli: "Toplam 262 test yapıldı yeni vaka yok" 

26 Nisan 2020 Pazar 17:04
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SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, toplam 262 test yapıldığını  herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıkladı . 


Bakan Pilli'nin , 26 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 262 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:0

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: YOK

Yapılan Toplam Test Sayısı : 9009 

Toplam Vaka Sayısı:108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 92 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:YOK

Son Güncelleme: 26.04.2020 17:08
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KoronavirüsCoronavirüsAli PilliSağlık BakanıKKTC Koronavirüs
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