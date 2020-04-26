SON DAKİKA! Bugün pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, toplam 262 test yapıldığını herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıkladı .



Bakan Pilli'nin , 26 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 262

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:0

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: YOK

Yapılan Toplam Test Sayısı : 9009

Toplam Vaka Sayısı:108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 92

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:YOK