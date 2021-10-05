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SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.

05 Ekim 2021 Salı 15:24
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SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları
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Saner'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Bu sabah 00:01 itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

-Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu müstesna olarak kabul edilen işletmelerin 01:00 de kapanması önerisi kabul edildi.  

-Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması için Nisan 2021 yılında 15 bin yabancı öğrencinin KKTC’ye gelmesi için bu yıl Üniversitlerin yüz yüze eğitime başladığını, kırmızı ülkelerden gelen tüm yabancı öğrenciler için aşılama başladı. 

-Bu yıl 20 bine yakın yabancı öğrenci bekleniyor. 

-Ekonomik sıkıntılardan dolayı bütçe görüşmelerinin 5 gün kısaltılarak yapıldığını hatırlatan Başbakan Saner, hayat pahalılığı 10.65 olarak maaşlara yansıtıldı.

-Maliye’ye 24 milyon TL ek bütçe olarak yansıdı

-Kuraklık için genel tarım sigortası fonu kapsamında 360 bin  dönüm arazi için 74 milyon 800 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi

-Kovid 19 nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf için de bugünden itibaren kısmi hibe programlarına devam edilecek.

-20 Temmuz 2021 tarihinde esnaf, çiftçi ve hayvancıya  ayrıca Turizm’e 60 milyon TL ‘lik hibe verildi. Toplam 11 milyon TL’lik bir hibe desteği de verilmesine karar verildi.

11 MİLYON TL’LİK KAYNAKLAR NERELERE NASIL VERİLECEK? 

-3 Milyon TL Sanayicilere, 3 milyon TL Tarımsal işletmelere hibe, Turizm sektörüne 3 milyon TL, 2 Milyon TL ise genç girişimcilere verilecektir. 2019 tarihinden itibaren işletmesini kuran gençlere 2 milyon TL verilecek müracaatlar 8 ekim tarihinde yapılabilecektir.

DETAYLAR GELİYOR...

Son Güncelleme: 05.10.2021 15:47
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