Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107

SON DAKİKA! Lefkoşa Gençlik Kolları Seçimini Özerem Kazandı

UBP Lefkoşa İlçe kongresinde tüm kademeler sonuçlandı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 20:31
78 Okunma
SON DAKİKA! Lefkoşa Gençlik Kolları Seçimini Özerem Kazandı
banner108

Büyük bir olgunluk ve disiplin içerisinde gerçekleştirilen UBP Lefkoşa İlçe kongresinde tüm kademeler sonuçlandı. İlçe başkanlığına Tek aday olan Sadık Gardiyanoğlu, Kadın kolları başkanlığına tek aday olan Nükte Olgun üyelerin oybirliği ile görevlerine devam ederken, Gençlik kollarında büyük bir çekişmeye ve coşkuya sahne olan seçim vardı. İpi göğüsleyen 266 oy alarak seçilen mevcut Gençlik kolları başkanı Özdemir Özerem oldu. Seçimden sonra iki aday kucaklaşarak birbirlerini tebrik ettiler.

Kongre sonrası İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu her iki aday ile kucaklaşarak kendilerini tebrik ederek ; Bu akşam salonda kaybeden olmayacak, seçimi kazanan Özdemir Özerem’i tebrik ederim, diğer adayımız Mehmetali Hüdaverdi artık bu saatten sonra İlçe yönetim Kurulu üyesi olarak yoluna devam edecek “ diyerek Lefkoşa’da kaybeden yok. Kazanan UBP olmuştur mesajını verdi .

Son Güncelleme: 09.10.2021 20:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tozlu Hava Yarından İtibaren 3 Gün Etkili Olacak
Tozlu Hava Yarından İtibaren 3 Gün Etkili Olacak
Başbakan Saner 4 ilçe kongresine katıldı
Başbakan Saner 4 ilçe kongresine katıldı
KKTC'de son 24 saatte 75 vaka, 1 ölüm!
KKTC'de son 24 saatte 75 vaka, 1 ölüm!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim