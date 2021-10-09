SON DAKİKA! Lefkoşa Gençlik Kolları Seçimini Özerem Kazandı

Büyük bir olgunluk ve disiplin içerisinde gerçekleştirilen UBP Lefkoşa İlçe kongresinde tüm kademeler sonuçlandı. İlçe başkanlığına Tek aday olan Sadık Gardiyanoğlu, Kadın kolları başkanlığına tek aday olan Nükte Olgun üyelerin oybirliği ile görevlerine devam ederken, Gençlik kollarında büyük bir çekişmeye ve coşkuya sahne olan seçim vardı. İpi göğüsleyen 266 oy alarak seçilen mevcut Gençlik kolları başkanı Özdemir Özerem oldu. Seçimden sonra iki aday kucaklaşarak birbirlerini tebrik ettiler.

Kongre sonrası İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu her iki aday ile kucaklaşarak kendilerini tebrik ederek ; Bu akşam salonda kaybeden olmayacak, seçimi kazanan Özdemir Özerem’i tebrik ederim, diğer adayımız Mehmetali Hüdaverdi artık bu saatten sonra İlçe yönetim Kurulu üyesi olarak yoluna devam edecek “ diyerek Lefkoşa’da kaybeden yok. Kazanan UBP olmuştur mesajını verdi .