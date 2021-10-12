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Sorakın: “UBP yasa tanımaz uygulamalara ve hukuk ihlallerine devam ediyor”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, HP'den istifa eden üç vekilden ikisinin UBP'ye geçmesinin Siyasal Partiler Yasası’na uygun olmadığını ifade ederek, "UBP yasa tanımaz uygulamalara ve hukuk ihlallerine devam ediyor” dedi.

12 Ekim 2021 Salı 18:56
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Sorakın: “UBP yasa tanımaz uygulamalara ve hukuk ihlallerine devam ediyor”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Halkın Partisi’nden (HP) istifa eden üç milletvekilinden ikisinin Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) geçmesinin doğru olmadığını savundu.

Sorakın, “UBP yasa tanımaz uygulamalara ve hukuk ihlallarine devam ediyor” diyerek, bahsi geçen iki vekile işare etti.

CTP Genel Sekreteri, şöyle devam etti:

“Halbuki 49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasas’nın 25’inci maddesi açık ve net.

Madde (25): “Bir Partiden milletvekili seçildikten sonra Yasama Dönemi tamamlanmadan önce partisinden istifa eden veya kesin olarak partiden çıkarılma cezasıyla cezalandırılan bir milletvekili, o Yasama Dönemi tamamlanıncaya kadar bağımsız milletvekili olarak görev yapar. Böyle bir milletvekili Yasama Dönemi tamamlanıncaya kadar bakanlık ve Meclis Komitesi Başkanlığı görevi üstlenemez.

Ancak yukarıdaki paragrafta yer alan düzenleme, Yasama Dönemi sona ermeden önce yapılacak herhangi bir seçimde herhangi bir siyasal partiden aday olmayı engellemez.”

Sorakın, “Bu yasa tanımaz davranışın sebebi ne?” diye sordu.

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