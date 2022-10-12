Künye
Kıbrıs 21
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Eski eşinin evini soydu!
Eski eşinin evini soydu!
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Arabayı bilerek duvara vurdu!
banner107

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor...

Ulusal Birlik Partisi'nin 47'inci kuruluş yıldönümü resepsiyonuna bu fotoğraf damgasını vurdu. 

12 Ekim 2022 Çarşamba 11:22
1054 Okunma
Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor...



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in eşleriyle birlikte oturduğu protokol masası, korumalar tarafından adeta etten duvar örülerek korundu. 

Sosyal medyaya yansıyan o fotoğrafsa gündem oldu. 

Vatandaşlar, yaptıkları yorumlarla, duruma tepki gösterdi. 

"İçinizdekilerden mi korkuyorsunuz, neden bu korunma çabası' diyen vatandaşlar, 'kendi yandaşlarınızdan bile korunma ihtiyacı hissediyorsunuz, bu adadaki kokuşmuş düzenin net yansımasıdır' ifadelerini kullandı. 

İşte o fotoğrafa gelen bazı yorumlar: 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Eli kanlı katiller, yargı huzurunda...
Eli kanlı katiller, yargı huzurunda...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim