Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in eşleriyle birlikte oturduğu protokol masası, korumalar tarafından adeta etten duvar örülerek korundu.

Sosyal medyaya yansıyan o fotoğrafsa gündem oldu.

Vatandaşlar, yaptıkları yorumlarla, duruma tepki gösterdi.

"İçinizdekilerden mi korkuyorsunuz, neden bu korunma çabası' diyen vatandaşlar, 'kendi yandaşlarınızdan bile korunma ihtiyacı hissediyorsunuz, bu adadaki kokuşmuş düzenin net yansımasıdır' ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğrafa gelen bazı yorumlar: