Startups4Peace lansmanı yapıldı

Bu yıl beşincisi yapılacak olan “Startups4Peace” girişiminin lansmanı 7 Haziran'da Lefkoşa’da bulunan Goethe-Institut’ta gerçekleşti.

Yapılan açıklamada, Startups4Peace girişiminin, Kıbrıslı gençlere iş fikirlerini geliştirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için destek sağladığı; amacın, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum genç girişimcileri bir araya getirerek, iki toplum arasındaki iletişimi güçlendirmek ve genç girişimcileri desteklemek olduğu kaydedildi.

Startups4Peace girişiminde kazanan katılımcılar 4-5 Aralık tarihlerinde Finlandiya'nın Helsinki şehrinde gerçekleştirilecek olan ve Avrupa’nın en büyük girişimcilik etkinliği olan “SLUSH”’ adlı etkinliğe katılma olanağını elde edecek.

Startup4Peace’in ana ortakları ve iştirakçileri tarafından yapılan konuşmalarda girişimciliğin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikte, Finlandiya Büyükelçisi TimoHeino, AB Program Destek Ofisi Müdürü ArttuMakipaa, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ChristodoulosAgastiniotis, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay

Deniz, StartupCyprus Başkanı StavrianaKofteros ve organizatörleri temsilen Tunç Yalgın konuşma yaptı.

Çalıştaylar, seçilme kriterleri ve başvuruların sunulması için web adresi ile ilgili bilgilere projenin web sayfasından (www.startups4peace.com) erişilebilir.

Son katılım tarihi 27 Haziran gece yarısı olarak belirlendi.