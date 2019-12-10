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Sucuoğlu: "KKTC Türkiye’nin yardımları ile kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir devlet"

Sucuoğlu, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı  Sosyal Kalkınmadan Sorumlu  1. Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

10 Aralık 2019 Salı 16:01
Sucuoğlu: "KKTC Türkiye’nin yardımları ile kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir devlet"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı  Sosyal Kalkınmadan Sorumlu  1. Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Üye Devletlerde Herkes İçin  Sosyal Eşitlik ve Refah, Fırsatlar ve Zorluklar temasıyla, bu yıl ilk kez gerçekleşen toplantıda konuşan Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmaları, ülkedeki sosyal hizmet uygulamaları, aile birliğinin ve bütünlüğünün sağlanması için yapılan çalışmalar, yardımlar  hakkında bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, konuşmasının başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti   hakkında  İİT üyesi ülkelere ayrıntılı bilgi veren Bakan Sucuoğlu, elli yıldır  Kıbrıs  Türk halkının ekonomik, sosyal, sportif ve politik alanlarda izolasyonlara maruz kaldığını belirterek, KKTC’nin, Türkiye’nin  yardımları ile  kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir devlet olduğunu ifade etti. 

İzolasyonların bir  insan hakları ihlali olduğunu  vurgulayan Sucuoğlu, söz konusu  izolasyonların kaldırılması yönünde  İslam İşbirliği  Teşkilatı’na üye ülkelerin  daha somut  adımlar atarak  Müslüman Kıbrıslı Türklerle  her alanda ikili ilişkiler geliştirmeleri gerekliliğine dikkati çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önceliği ve merkezi insan olan bir bakanlık olduğunu kaydeden Sucuoğlu, Bakanlığının  kadın, erkek, yaşlı, çocuk, genç, özel gereksinimli  demeden toplumun tüm kesimlerine  hak ettiği yaşam kalitesini sunmak için çalıştığını  söyledi.

Bakanlığının kadınlar, özel gereksinimli bireyler ve dezavantajlı kesimlere sağladığı destekler hakkında bilgi veren Sucuoğlu, sosyal refah politikalarının güçlendirilmesi  kapsamında  kadının aile içindeki rolünün desteklenmesi,  aile  kurumunun güçlendirilmesi, engellilerin ve işsizlerin iş gücü piyasasına katılımının artırılması için teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
SucuoğluKKTCYardımTürkiyeHaber
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